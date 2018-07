Arcelor Mittal | ok a nuovi impegni su tutela ambiente ed esuberi

Ilva : Arcelor Mittal - ok alle richieste di nuovi impegni su tutela ambiente ed esuberi : E' stato il ministro DI Maio a chiedere una proposta migliorativa, un'adeguata tutela dei 14mila posti di lavoro. Mittal risponde: confindiamo che questi passi aggiuntivi ilnostro pieno impegno per ...

Ilva : ArcelorMittal accetta tutte le richieste dei commissari : Questa mattina ArcelorMittal, il colosso industriale che opera nel settore dell'acciaio, ha diffuso una nota per informare i commissari straordinari dell'Ilva di essere disposto ad accettare "tutte le richieste sostanziali di ulteriori impegni riguardo il contratto di affitto e acquisto firmato nel giugno 2017" e ha anche aggiunto di confidare nel fatto che "questi impegni aggiuntivi evidenzino" al governo "il suo pieno impegno per una ...

Ilva - ArcelorMittal ai commissari straordinari : ‘Aumentiamo gli impegni su occupati e tutela dell’ambiente’ : Dopo i rilievi dell’Anac sulle criticità nella procedura di assegnazione dell’Ilva alla cordata Marcegaglia–ArcelorMittal, il gruppo anglo-indiano è pronto a migliorare la propria offerta come richiesto dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio. Che ha accusato il predecessore Carlo Calenda di aver fatto “un pasticcio“. In una nota diffusa martedì mattina si legge che ArcelorMittal ha informato i ...

Ilva - attesa per il rilancio di Arcelor Mittal : Chiusura anticipata dei principali interventi ambientali al 2020, azzeramento degli esuberi. Questi i due punti su cui sta lavorando la multinazionale franco indiana in vista dell'incontro nei ...

Come Arcelor Mittal vinse la gara per l'Ilva : All'inizio, parliamo di febbraio 2016, furono più di venti i gruppi e le società che presentarono ai commissari la manifestazione di interesse per acquisire le attività, messe in gara, dell' Ilva ...

