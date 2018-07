Apple | a Milano il primo Flagship Store ' ispirato alle piazze italiane'

A Milano apre il primo Apple global Store - nave ammiraglia dei punti vendita : Elementi distintivi del design del nuovo flagship Store e della piazza sono la pietra locale e l'acqua. La fontana all'esterno è formata, nella parte superiore, da 56 getti d'acqua che arrivano fino a 8 metri di altezza, mentre nella parte inferiore c'è un sottile velo di acqua...

Le foto del nuovo Apple Store di Milano : Come è fatto il nuovo negozio che ha cambiato un'intera piazza della città a pochi passi dal Duomo The post Le foto del nuovo Apple Store di Milano appeared first on Il Post.

Apre flagship store di Apple a Milano - tributo a piazze italiane : Milano, 24 lug., askanews, - È tutto pronto in piazza Liberty per l'apertura del primo flagship store di Apple in Italia, in programma giovedì 26 luglio alle 17. Un negozio di rappresentanza, ...

Com’è il nuovo Apple Store di Milano : Apre il 26 luglio il primo Apple Store nel centro di Milano. Il portale di vetro di Apple Piazza Liberty, che abbiamo potuto visitare in anteprima e le cui foto di interni ed esterni potete vedere nella gallery qui sopra si aprirà al pubblico della città di Milano alle 5 del pomeriggio con un’inaugurazione in grande stile. Apple ha voluto celebrare la creatività del capoluogo lombardo presentando 21 artisti locali che hanno creato nuovi ...

Apple Store Milano : data - orario inaugurazione ufficiale : L’evento dell’estate meneghina è ormai alle porte. Dopo mesi, pardon, anni di annunci, polemiche, anticipazioni e render che hanno fatto sognare ad occhi aperti, la mela di Cupertino approderà ufficialmente nel centro di Milano con il suo Apple Store, struttura delle meraviglie all’insegna del design e della tecnologia che andrà a impreziosire il cuore della metropoli italiana con il suo tocco inconfondibile. Ecco allora ...

Olimpia Zagnoli disegna la Milano di domani (che avrà il suo Apple Store) : È una giornata uggiosa, come tante a Milano. Non ci si può fare nulla… O, forse, sì: per esempio vestirsi di colori sgargianti, inforcare un bel paio di occhiali da sole e uscire a sconfiggere il grigiore. Proprio come fa la protagonista dell’opera che Olimpia Zagnoli ha realizzato per la campagna di lancio del nuovo Apple Store di piazza Liberty. La casa dell’iPhone ha coinvolto i più promettenti nomi della creatività meneghina a cui è stato ...

Stefano Colferai : «La mia Milano di plastilina». Che avrà il suo Apple Store : Un uomo dorme profondamente su una poltrona. Mani sulla pancia e bolla al naso, non si accorge dei pesci che, spuntati dal nulla, saltano attorno e sopra di lui. «Perché chi dorme non piglia pesci!»: è l’operosità la caratteristica principale della città di Milano, almeno nella visione di Stefano Colferai. Il «mago della plastilina», che si definisce orgogliosamente milanese al 100%, è stato chiamato da Apple a dare la sua interpretazione della ...

Milano - l’Apple Store di Piazza Liberty debutta il 26 luglio : Ore 17 del 26 luglio 2018, Piazza Liberty: oltre al luogo, ci sono anche data e ora dell’attesa apertura del primo Apple Store nel centro di Milano. Si prevedono folle in delirio: i fan della mela (sempre pronti a nottate in coda per assicurarsi l’ultimo modello di iPhone) avranno il loro tempio italiano. E, stando alle premesse, potrebbe essere tra i più belli al mondo. Avrà le caratteristiche degli Store di nuova concezione ...

It’s the creativity - baby! 21 talenti di Milano accendono l’Apple Store di Piazza Liberty : Ventuno creativi per una domanda, Cosa farai domani Milano?. Ventuno progetti di giovani talenti locali – foto, video, illustrazioni e musica – che accompagnano il lancio del primo Store di Cupertino a Milano città, ventuno risposte che da oggi animano le lettere che campeggiano sulla copertura di Apple Piazza Liberty, prima dell’apertura del 26 luglio. Che non vuole essere un semplice negozio, ma uno statement. E ribadire senza mezzi toni ...

Apple store Milano apre il 26 luglio alle 5 del pomeriggio : ... dal 26 luglio, attraverso il programma "Today at Apple" , che consiste in una raccolta di programmi, gratuiti in tutti gli oltre 500 store Apple nel mondo, su temi che spaziano dalla foto e video ...

Apple Store Milano Piazza Liberty - i segreti rivelati da Angela Ahrendts - : Ecco alcuni dei dettagli che caratterizzeranno uno dei principali negozi Apple al mondo 21 artisti milanesi collaboreranno alla apertura dell' Apple Store Milano in Piazza Liberty . È questo una ...

Apple Store Milano Piazza Liberty - inagurazione il 26 luglio : ufficiale, Apple Store Milano Piazza del Liberty si inaugura il 26 luglio. L'annuncio arriva da Angela Ahrends in una intervista al settimanale Io Donna. Sarà uno dei negozi più importanti al mondo Apple Store Milano Piazza del Liberty si inaugura il 26 luglio. L'annuncio è ufficiale viene da Angela Ahrends che, secondo il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista a Io Donna, il ...