Apple | a Milano il primo flagship store “ispirato a piazze italiane” GALLERY

'Cosa farai domani?' Apple apre a Milano il suo flagship store : L'azienda creata da Steve Jobs ha fatto nascere 'in Europa 1 milione e 760mila posti di lavoro legati alla app economy' ha spiegato il manager, aggiungendo che l'Italia è la 'quinta economia legata ...

“Cosa farai domani?” Apple apre a Milano il suo flagship store : Pietra grigia dei monti lombardi, acqua e alberi: è “ispirato alle piazze italiane” il primo flagship store di Apple in Italia in Piazza Liberty a Milano, aperto oggi in anteprima per la stampa. Un negozio ma anche una piazza, un punto di incontro dove “condividere e creare relazioni” su un’area di 3500 metri quadrati. Colori tenui - il grigio della pietra Beola, il beige della betulla e il bianco, colore ...

Ecco com’è il nuovo Apple store di Milano/ Video : pietre - scalinate e vetrate si intrecciano in giochi d’acqua : nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano. Foto, il progetto dell’archistar Norman Foster prevede una larga scalinata e spettacolari giochi d'acqua(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 18:22:00 GMT)

L'Apple Store di Milano - la cascata di cristallo è irresistibile : tutti a mollo nella fontana : L'ha concepita l'archistar Norman Foster e di certo è uno dei punti che caratterizzano l'architettura del nuovo Apple Store di Milano. Ma, a quanto pare, è anche un richiamo irresistibile per turisti e milanesi che accusano le temperature particolarmente alte di questi pomeriggi...

Siamo andati a dare un occhiata al nuovo Apple Store di Milano : Tutto questo rientra nel cappello di Today at Apple , la serie di happening che caratterizza i flagship Store di tutto il mondo e che li diversifica da un normale punto vendita. La presentazione di ...

Entriamo (in anteprima) nel nuovo Apple Store di Milano : Il 26 luglio 2018 è il giorno dell’apertura del primo flagship Store di Apple in Italia, a cui abbiamo avuto accesso con due giorni di anticipo. A differenza degli Apple Store all’interno di centri commerciali e aree multimarca, quello di Piazza Liberty a Milano è uno spazio totalmente dedicato alla Mela e al suo mondo di prodotti e servizi. La compagnia, per realizzarlo, ha seguito la stessa falsariga utilizzata altrove, studiando ...

Apple - a Milano il primo Flagship Store 'ispirato alle piazze italiane' : Sono in tutto '112 i negozi in Europa e 500 in 21 paesi del mondo', ha spiegato il manager Caropreso: il punto vendita di piazza Liberty è il secondo per dimensioni dopo quello di San Francisco e ha ...

A Milano apre il primo Apple global Store - nave ammiraglia dei punti vendita : Elementi distintivi del design del nuovo flagship Store e della piazza sono la pietra locale e l'acqua. La fontana all'esterno è formata, nella parte superiore, da 56 getti d'acqua che arrivano fino a 8 metri di altezza, mentre nella parte inferiore c'è un sottile velo di acqua...

A Milano apre il primo Apple global Store : nave ammiraglia dei punti vendita : Elementi distintivi del design del nuovo flagship Store e della piazza sono la pietra locale e l'acqua. La fontana all'esterno è formata, nella parte superiore, da 56 getti d'acqua che arrivano fino a 8 metri di altezza, mentre nella parte inferiore c'è un sottile velo di acqua...

Le foto del nuovo Apple Store di Milano : Come è fatto il nuovo negozio che ha cambiato un'intera piazza della città a pochi passi dal Duomo The post Le foto del nuovo Apple Store di Milano appeared first on Il Post.

Apre flagship store di Apple a Milano - tributo a piazze italiane : Milano, 24 lug., askanews, - È tutto pronto in piazza Liberty per l'apertura del primo flagship store di Apple in Italia, in programma giovedì 26 luglio alle 17. Un negozio di rappresentanza, ...

Com’è il nuovo Apple Store di Milano : Apre il 26 luglio il primo Apple Store nel centro di Milano. Il portale di vetro di Apple Piazza Liberty, che abbiamo potuto visitare in anteprima e le cui foto di interni ed esterni potete vedere nella gallery qui sopra si aprirà al pubblico della città di Milano alle 5 del pomeriggio con un’inaugurazione in grande stile. Apple ha voluto celebrare la creatività del capoluogo lombardo presentando 21 artisti locali che hanno creato nuovi ...

Apple Store Milano : data - orario inaugurazione ufficiale : L’evento dell’estate meneghina è ormai alle porte. Dopo mesi, pardon, anni di annunci, polemiche, anticipazioni e render che hanno fatto sognare ad occhi aperti, la mela di Cupertino approderà ufficialmente nel centro di Milano con il suo Apple Store, struttura delle meraviglie all’insegna del design e della tecnologia che andrà a impreziosire il cuore della metropoli italiana con il suo tocco inconfondibile. Ecco allora ...

Olimpia Zagnoli disegna la Milano di domani (che avrà il suo Apple Store) : È una giornata uggiosa, come tante a Milano. Non ci si può fare nulla… O, forse, sì: per esempio vestirsi di colori sgargianti, inforcare un bel paio di occhiali da sole e uscire a sconfiggere il grigiore. Proprio come fa la protagonista dell’opera che Olimpia Zagnoli ha realizzato per la campagna di lancio del nuovo Apple Store di piazza Liberty. La casa dell’iPhone ha coinvolto i più promettenti nomi della creatività meneghina a cui è stato ...