Apparecchio ai denti | a quale età e in quali casi è consigliabile metterlo

dilei

: Apparecchio ai denti: quando va messo? - Enric0Chessa : Apparecchio ai denti: quando va messo? - Gulianebbiolo : RT @SanRaffaeleMI: #apparecchio ai #denti, quando va messo? Risponde a @Corriere_Salute la prof.ssa Simona Tecco @MyUniSR - MyUniSR : #Apparecchio ai #denti: quando va messo? Risponde via @Corriere_Salute la Prof.ssa Simona Tecco @MyUniSR… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Può servire a raddrizzare i, ma anche a chiudere nella maniera corretta la mandibola o per correggere la masticazione: è l’per i. A stabilire se è necessario o meno intervenire con un dispositivo è l’ortodontista, che valuta caso per caso. Ma in genere a che età va fatto mettere ai bambini? La terapia ortodontica è molto utile durante la fase della crescita, quindi a partire dai sei anni e fino allo sviluppo compreso. Infatti, agire quando ci sono ancora ida latte (ovviamente non con un) è positivo anche per intervenire su quelli definitivi. Intanto va ricordato che utilizzare unper inon serve solo per avere una dentatura dritta, ma anche per correggere tanti altri piccoli e grandi difetti. Tra questi le malocclusioni, che consistono in chiusure errate delle arcate dentali che avvengono quando c’è un rapporto sbagliato ...