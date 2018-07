Antonino | di Amici | a X-Factor UK Giudici in estasi e standing ovation | il video virale 

Emma Marrone e Antonino Spadaccino : la reunion. Com’è diventato l’ex di Amici : Per Emma Marrone l’Amicizia è una cosa seria. L’abbraccio con il suo amico Antonino Spadaccino (ex cantante di Amici di Maria De Filippi) lo dimostra. Eccoli a Londra, più felici che mai. Entrambi hanno partecipato ad Amici di Maria De Filippi (in edizioni diverse), entrambi sono pugliesi ed entrambi, ovviamente, amano cantare. Sono molte le cose che accomunano Emma Marrone e Antonino Spadaccino. I due cantanti si sono spesso esibiti ...