Anticipazioni quarta puntata Temptation Island | tutti i colpi di scena del 30 luglio 2018

(Di martedì 24 luglio 2018)sulladighiotte e sorprendenti. Quest'edizione ha fatto più danni di tutte le altre messe assieme e se Valentina e Oronzo sono protagonisti di buone notizie le altre coppie sono tutte un grosso grossissimo punto interrogativo. E per fortuna, ci vien da dire su alcune, per esempio su Raffaela e Andrea, visto che il modo in cui quest'ultimo si è comportato con Teresa Langella è tutt'altro che giustificabile (e tenetevi forte: pare che nonostante lei in TV sia intenzionata a lasciarlo alla fine deciderà di dargli un'altra possibilità). Credete che saranno in parecchi a lasciarsi? Stando a quanto abbiamo visto nei lanci per la prossimadel 30pare proprio di sì. Veniamo subito al dunque. Giada e Francesco sono stati protagonisti dell'ultimo quarto d'ora di oggi e molto probabilmente si lasceranno: non sappiamo se lo faranno ...