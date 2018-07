Anticipazioni Il Segreto | Severo dichiarato innocente | esce dal carcere

Anticipazioni Il Segreto : il parto difficile di Marcela Del Molino : Prosegue l’appuntamento con la famosa telenovela di origini iberiche “Il Segreto”, prodotta da Boomerang Tv, scritta da Aurora Guerra e sempre caratterizzata da intrighi, misteri, abbandoni, nuovi arrivi e colpi di scena. Finalmente arriva una bellissima notizia, perché nelle puntate italiane che vedremo su Canale 5, molto probabilmente ad agosto 2018, una storica coppia che in passato ha affrontato numerose difficoltà a causa della presenza di ...

Il Segreto Anticipazioni 25 luglio 2018 : Julieta dice a Saul di amare Prudencio : L'Uriarte affronta il suo amato rivelandogli di voler sposare Prudencio, di cui si è innamorata. Intanto Candela cerca di cancellare le tracce del passaggio di Venancia.

Il Segreto Anticipazioni : SEVERO colpevole o innocente? Ecco la sentenza! : Il lungo processo a SEVERO Santacruz (Chico Garcia) avrà un epilogo felice nelle prossime settimane di programmazione de Il Segreto: accusato della morte di Venancia Almagro (Inma Sancho), colpevole a sua volta di aver assassinato la povera Candela Mendizabal (Aida De La Cruz), il latifondista dovrà difendersi con le unghie e con i denti per riottenere la libertà e, proprio per questo, si avvarrà della consulenza di Nicolas Ortuño (Alejandro ...

Il Segreto - Anticipazioni puntate spagnole : una nuova entrata a Puente Viejo - ecco Laura Moreno : Una nuova protagonista giungerà a Puente Viejo durante le puntate de Il Segreto che in Italia vedremo prossimamente. Dalle anticipazioni spagnole della soap iberica scopriamo che durante l’episodio 1750 faremo la conoscenza di Laura Moreno, interpretata dall’attrice Marta Cruz. Il dottor Zabaleta farà arrivare nel paesino spagnolo la giovane infermiera, affinché lo sostituisca quando lui non è disponibile per gli abitanti. Il ...

Anticipazioni Il Segreto - trama puntate 30 luglio-04 agosto 2018 : la vendetta di Venancia! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 30 luglio a sabato 04 agosto 2018: Julieta accetta di fidanzarsi con Prudencio. Candela cade nella trappola di Venancia. Donna Francisca prepara una sorpresa a Raimundo. Anticipazioni Il Segreto: Vicente con un diabolico piano riesce a rubare i soldi dalla cassaforte di Mauricio. Julieta si fidanza con Prudencio e quando Saul lo scopre, li affronta entrambi! Dolore, morte, rassegnazione, queste ...

IL SEGRETO - Anticipazioni e trame puntate dal 29 luglio al 4 agosto 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da domenica 29 luglio a sabato 4 agosto 2018: Julieta ribadisce a Prudencio che non andrà più alla villa, per nessun motivo. Nazaria prova a sottrarre la chiave della cassaforte a Mauricio ma non ci riesce, quindi Vicente organizza un piano per aggredire Mauricio e chiede a Nazaria di costruirsi un alibi. Raimundo convoca Saul per parlargli, ma il ragazzo reagisce male. Candela, rileggendo con ...

Anticipazioni Il Segreto : Candela cade nella trappola dell’ex suocera Venancia : La famosa telenovela di origini spagnole “Il Segreto”, scritta dall’autrice Aurora Guerra e trasmessa sugli schermi televisivi italiani da ben quattro anni, continua ad appassionare il pubblico con intrighi, misteri, nuovi arrivi, partenze, e colpi di scena. Purtroppo, le Anticipazioni riguardanti gli episodi che i telespettatori avranno modo di vedere su Canale 5 i primi giorni del mese di agosto 2018, non sono affatto positive in quanto ci ...

IL SEGRETO Anticipazioni : CANDELA muore all’inizio di AGOSTO : Brutte notizie in arrivo da Puente Viejo, il paesino spagnolo protagonista delle avventure e disavventure de Il SEGRETO: la tragedia infatti è in arrivo nei prossimi episodi della soap e protagonista infelice sarà proprio CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz), che nelle puntate italiane in onda su Canale 5 all’inizio di AGOSTO verrà uccisa da Venancia Almagro (Inma Sancho), l’ex suocera della pasticciera… Ma come avverrà il ...

Il Segreto Anticipazioni 24 luglio 2018 : Julieta accetta di sposare Prudencio : Mentre a casa Santacruz torna la pace dopo la fuga di Venancia, Julieta accetta la proposta di matrimonio di Prudencio, pur di salvare Saul.

Il Segreto Anticipazioni : Julieta commette un omicidio - guai in vista : Anticipazione Il Segreto: Julieta uccide suo padre Ignacio La trama de Il Segreto si tinge di giallo e per questo i telespettatori devono stare molto attenti ai prossimi episodi. Nuovo e del tutto inaspettato omicidio a Puente Viejo. Nel piccolo paese spagnolo arriva Don Ignacio, padre di Julieta. L’uomo scopre dove si trovano sua figlia […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Julieta commette un omicidio, guai in vista proviene da ...

