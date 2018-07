Anthem potrebbe non supportare la chat testuale su PC

eurogamer

: Probabilmente #Anthem su PC non supporterà la chat testuale. - Eurogamer_it : Probabilmente #Anthem su PC non supporterà la chat testuale. - IGNitalia : Anthem: potrebbe non avere la chat testuale su PC -

(Di martedì 24 luglio 2018) Introdurre ladi testo nei giochi è apparentemente molto più complesso e costoso di quanto si possa pensare, secondo lo sviluppatore di, BioWare.Essendo un quasi-MMO, gioco social,sarà inevitabilmente paragonato agli esempi più moderni come Destiny e The Division, ma anche ai grandi come World of Warcraft.Indipendentemente dal modo in cui ognuno di questi giochi è diverso, sono tutti "giochi social" nel loro nucleo. Su PC, un modo popolare per trovare amici online è attraverso canali didi testo pubblici.Read more…