Anna Tatangelo e Gigi D' Alessio sono tornati insieme Foto | abbracci e tenerezze al

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo in vacanza insieme in Sardegna (Foto) : Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sono tornati insieme e la notizia è nota da tempo.Il cantautore napoletano e la cantante originaria di Sora, dopo aver annunciato la loro crisi con un comunicato ufficiale nel luglio dell'anno scorso, sono tornati ad essere una coppia nel giugno di quest'anno. prosegui la letturaGigi D'Alessio e Anna Tatangelo in vacanza insieme in Sardegna (Foto) pubblicato su Gossipblog.it 24 luglio 2018 15:58.

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio crisi superata? Beccati in vacanza insieme : Non è stato un anno facile questo per Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, i due infatti esattamente 12 mesi fa si sono detti addio.Un addio che però sembra essere stato temporaneo. I coniugi, che prima erano ex, ora non sembrano più esserlo così tanto. Il settimanale Chi li ha pizzicati insieme in vacanaza in Sardegna. E dalle foto pubblicate dalla rivista nel numero in edicola da mercoledì 25 luglio, sembra essere tornato il sereno. Abbracci, ...

Battiti Live 2018 - Andria/ Terza tappa : Tom Walker - Ermal Meta e Anna Tatangelo sul palco : Battiti Live 2018, Terza tappa ad Andria, oggi domenica 15 luglio. Sul palco, tra gli altri, Tom Walker, Ermal Meta, Anna Tatangelo, Dolcenera, Noemi ed Emis Killa.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 08:41:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e diretta 12 Luglio : dopo Anna Tatangelo c'è Francesca Michielin : Wind Summer Festival 2018, diretta seconda puntata del 12 Luglio: tutti gli ospiti ed i giovani in gara. Chi sarà in vincitore della serata? Conduce Ilary Blasi con Rudy Zerbi e Battaglia(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:03:00 GMT)

Wind Summer Festival 2018 | Diretta | Anna Tatangelo : [live_placement] Wind Summer Festival 2018 | Seconda puntata 12 luglio | Anticipazioni Wind Summer Festival 2018 torna su Canale 5 nella prima serata del giovedì questa sera, 12 luglio, in prima serata approfittando di un nuovo periodo di sosta dei Mondiali di Calcio 2018. Mentre Francia e Croazia si riposano in vista della finale di domenica pomeriggio, Canale 5 si dedica alla musica, caposaldo della programmazione estiva del ...

Anna Tatangelo / Voglio dare una seconda possibilità a Gigi D'Alessio(Wind Summer Festival) : Anna Tatangelo, la cantante torna in televisione dopo la grande vittoria a Celebrity Masterchef. Il suo futuro però non è tra i fornelli ma sul palco per cantare. (Wind Summer Festival). "Voglio dare una seconda possibilità a Gigi D'Alessio" ha invece rivelato in una recente intervista, mettendo comunque le mani avanti. Non è chiaro infatti se il cielo sia ritornato sereno oppure se la coppia dovrà fare i conti con una nuova ...

Anna Tatangelo è cambiata e ci riprova con Gigi D’Alessio : Anna Tatangelo si sente cambiata e ci riprova con Gigi D’Alessio. A svelarlo è la stessa cantante dopo che negli ultimi giorni erano circolati diversi gossip riguardo un possibile ritorno di fiamma. Diversi mesi fa l’artista di Sora aveva annunciato la fine dell’amore con il cantante napoletano, affermando di essersi trasferita in una casa ai Parioli insieme al figlio Andrea lasciando Amorilandia. In seguito però era stata ...

Gigi D'Alessio - il giorno più duro. Anna Tatangelo? No - i giudici : la pesante accusa : Il giorno più duro per Gigi D'Alessio , e stavolta la storia con Anna Tatangelo non c'entra. Il cantante neomelodico napoletano, come riporta il Tempo , è stato rinviato a giudizio con l'accusa di ...

GIGI D'ALESSIO E Anna Tatangelo DI NUOVO INSIEME/ "Il tempo aiuta tanto" : dopo gli avvistamenti la conferma? : GIGI D'ALESSIO e ANNA TATANGELO di NUOVO INSIEME: la cantante parla d'amore al Collisioni Festival e si lascia andare a dichiarazioni importanti per il suo futuro sentimentale.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 22:35:00 GMT)

Anna Tatangelo - costume rosso sgambatissimo e décolleté mozzafiato. I fan : «Patrimonio dell'Unesco» : Anna Tatangelo torna a stregare i fan. La cantante ciociara ha postato su Instagram una foto che non lascia spazio all'immaginazione e in poco tempo fa il giro del web. Anna Tatangelo e Gigi...

Anna Tatangelo a sorpresa : "Io e Gigi di nuovo insieme? Il tempo aiuta" : La lunga storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo riserva un nuovo colpo di scena. Dopo l'addio tra i due e la...

Anna Tatangelo - le parole sull'amore ritrovato con Gigi D'Alessio : Anna Tatangelo parla di sé ma anche del suo rapporto con Gigi D'Alessio. In occasione del Festival Collisioni, svoltosi a Barolo, la cantante parla del suo nuovo album in uscita nel 2018, Che la fortuna sia con me, ma lancia anche segnali su quelli che sono stati gli ultimi mesi da lei trascorsi. Ho trovato un’Anna che ha preso il suo tempo, c’è un tempo per ogni cosa. Diciamo che c’è un tempo per dire che le cose possono essere ...