Andrea e Gianpaolo di Temptation Island ironizzano dopo la puntata

lanostratv

: Temptation Island, Gianpaolo e Andrea si scambiano strani messaggi: 'Sei il più bello di tutti...' | BitchyF - BITCHYFit : Temptation Island, Gianpaolo e Andrea si scambiano strani messaggi: 'Sei il più bello di tutti...' | BitchyF - VelvetMagIta : Anticipazioni sulla quarta puntata di #TempatationIsland Leggi di più su #VelvetMag - Gianpaolo_Satta : RT @catlatorre: Lui è Andrea #Mura, deputato del M5S. Ha il 96% di assenze da Montecitorio e si giustifica così: 'difendo gli oceani, facci… -

(Di martedì 24 luglio 2018): strano botta e risposta traIeri sera è andata in onda la terzadella quinta edizione di, e anche stavolta ci sono stati numerosi colpi di scena, che hanno lasciato i numerosi telespettatori senza parole. Cosa è successo? Innanzitutto c’è stato l’attesissimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Un confronto davvero acceso. Difatti i fidanzatini non si sono certo risparmiati, scambiandosi reciproche accuse. Tuttavia alla fine l’uomo ha confidato alla sua fidanzata, che nelle settimane passate nel reality più piccante della stagione estiva ha capito finalmente di amarla e di voler costruire una famiglia. Parole, che hanno fatto immediatamente breccia nel cuore di quest’ultima, la quale l’ha baciato appassionatamente. Motivo per cui i due hanno lasciato il programma mano nella mano. ...