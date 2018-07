optimaitalia

: Andrea Amati racconta Bagaglio a mano e l’importanza di liberarsi dai pesi (intervista) - OptiMagazine : Andrea Amati racconta Bagaglio a mano e l’importanza di liberarsi dai pesi (intervista) - LINDADbis : Uno dei brani piu' belli interpretati da Linda d ' Crescere' Scritto da Andrea Amati... Ed. Warner Chappell… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Si intitolail nuovo album di, disponibile dal 2 marzo. OM lo ha incontrato in piena promozione estiva, mentre l'artista è impegnato tra live sul palco dei Nomadi e concerti deltour.è un album estremamente personale ed intimo, all'interno del qualesi mette a nudo. "Svelo tanto di me in modo sincero e aperto", dichiara, nonostante ci sia qualche collaborazione per niente casuale ed inserita in modo perfetto nel contesto, anche queste pienamente rappresentative diche sviluppa un nuovo modo di approcciarsi alla scrittura, rispetto al suo disco precedente oggi reputato da lui stesso un po' troppo legato alla scena musicale anni '70.In questo nuovo progetto discografico, invece,si mette in gioco al 100% abbandonando i "bagagli" del passato, verso la libertà artistica pienamente ...