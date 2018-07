Anche Di Maio scarica Mura | Avrebbe dovuto già dimettersi

BAnche : Di Maio - proroga Bcc? se non in Cdm oggi - in quello venerdì : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – “La proroga che riguarda il provvedimento sulle Banche di credito popolari arriverà al Consiglio dei ministri oggi o in quello in programma venerdì”. Lo afferma il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, interpellato a margine dell’assemblea di Alleanza Coop. “Se non è quello di oggi, è quello di venerdì”, risponde a chi gli chiede se ci ...

Dopo Di Maio Anche Salvini sotto "l'ombrello" di Cantone : l'Anac vigilerà sui bandi per l'accoglienza dei migranti : Dopo l'Ilva, Raffaele Cantone dovrà occuparsi anche di migranti e accoglienza, un bel da fare per il presidente dell'Anac. Oggi è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini a volerlo incontrare al Viminale per stipulare un'intesa e rivedere l'organizzazione del settore dei beni essenziali per i migranti, con l'obiettivo di tagliare i fondi destinati a questa categoria. E' il secondo incarico per Cantone da parte del governo ...

Agroalimentare - Di Maio : “Non solo Ceta - bisogna rivedere Anche i trattati con Marocco e Tunisia su arance e olio” : “Basterà iniziare a dire qualche no ai tavoli europei e internazionali, come abbiamo cominciato a fare: il Ceta va rivisto per non abbassare il prezzo di grano e carne italiani. Dobbiamo rivedere i trattati con Marocco e Tunisia, che riguardano arance e olio. Ce lo siamo detti per anni come forza di opposizione e ora dobbiamo dettare le regole. Spero che si possa lavorare con gli altri Paesi per far sì che i nostri prodotti possano andare ...

Il vice premier Di Maio accusa le bAnche e il ministro Savona finisce indagato - : ... per la Cgia di Mestre, intanto, è salita la pressione sulle imprese: 1 milione 595 mila i controlli nel 2017, ispezioni raddoppiate, con le conseguenti resistenze del ministro dell'Economia Giovanni ...

Di Maio parla dell'Ilva all'aula vuota : Anche i grillini sono scappati a casa : Soprattutto da parte di chi ha sempre messo nel mirino la classe politica - insieme alla Lega ugualmente assente - accusandola di latitanza e aveva promesso di aprire il parlamento come una scatola ...

La segretaria assunta al ministero e amica di Di Maio : "E' sessismo neAnche troppo velato" : Assia Montanino interviene dopo le accuse mosse contro di lei da "Il Giornale": "La cifra netta che prendo mensilmente (3.300 euro) copre un impegno che va ben oltre i tempi previsti nel contratto, e che si protrae 7 giorni su 7, senza limiti di orario"

DECRETO DIGNITÀ - DI MAIO CONTRO CONFINDUSTRIA/ M5s - Anche Fraccaro all'attacco : “Agisce come lobby” : DECRETO DIGNITÀ, CONFINDUSTRIA: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di MAIO(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Di Maio e le polemiche per la nomina di una 26enne a capo della segreteria. M5s : ‘Lei Anche al Mise - con unico stipendio’ : “La dottoressa Assia Montanino l’ho conosciuta 5 anni fa. Negli anni si è distinta per la sua capacità di gestire situazioni complesse di segreteria”. Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio non ci sta e risponde così, in un post su Facebook, a un articolo pubblicato su Il Giornale nel quale si parla di “un balzo di carriera impressionante per la giovanissima napoletana di cui non c’è traccia negli archivi della Pubblica amministrazione”, ma che ...

Luigi Di Maio : “bAnche devono pagare loro arroganza”/ Ministro attacca - Borsa scende : FI - “intervenga Consob” : Luigi Di Maio in visita dall’imprenditore De Masi: “Le banche devono pagare la loro arroganza”. Le parole rilasciate dal Ministro del lavoro e dello sviluppo economico(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:25:00 GMT)

