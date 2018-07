Ambiente | la proposta del Ministro Costa | “Caschi verdi” Unesco per proteggere la natura

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Ildell’Sergio, intervistato da La Repubblica, annuncia unaunica nel suo genere, una task force Onu per salvare le aree green del pianeta, dei “Caschi verdi”: “I primi contatti, ancora informali, con l’, sono stati molto incoraggianti. La nostra è unaitaliana: in questo campo abbiamo uno straordinario patrimonio di competenze e professionalità che vanno dalle università a tanti centri di ricerca, dall’Ispra ai carabinieri forestali di cui ho qualche esperienza essendo stato comandante regionale della Campania. Sarebbe egoista e miope pensare di tenerle solo per noi,” spiega il.”Si tratta di migliorare la formazione e l’informazione, di rendere evidenti le opportunità, di far crescere la buona economia che si pone in sinergia con la. L’obiettivo dei caschi verdi non è rimediare ai disastri ...