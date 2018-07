tuttosport

: IL COMMENTO - Altafini: 'Ronaldo da solo non è garanzia né certezza di vittoria' - napolimagazine : IL COMMENTO - Altafini: 'Ronaldo da solo non è garanzia né certezza di vittoria' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Altafini, Ronaldo non certezza vittoria Campione compie 80 anni, ringrazio Dio aver giocato allora - ansacalciosport : Altafini, Ronaldo non certezza vittoria. Campione compie 80 anni, ringrazio Dio aver giocato allora | #ANSA -

(Di martedì 24 luglio 2018) ANSA, - ALESSANDRIA, 24 LUG - "E' stato un gran bel business economico, non solo per la Juventus, ma per il calcio in generale. Da solo, però, non è garanzia nédi vincere tutto, cominciando ...