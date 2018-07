Almeno 49 morti per gli incendi in Grecia

Grecia devastata dal fuoco - Almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene : migliaia di persone in fuga : Grecia devastata dal fuoco, almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga Grecia devastata dal fuoco, almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga Continua a leggere L'articolo Grecia devastata dal fuoco, almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene: migliaia di persone in fuga proviene da NewsGo.

Grecia devastata dal fuoco - Almeno 50 morti e 150 feriti negli incendi nei dintorni di Atene : migliaia di persone in fuga : Trovate 26 persone carbonizzate in una villa - Come riferito dalla Croce Rossa, 26 corpi carbonizzati sono stati scoperti nel cortile di una villa a Mati, a 40 chilometri da Atene. Nelle ultime ore il ...

Atene avvolta dalle fiamme : Almeno 50 morti e centinaia di feriti : Atene avvolta dagli incendi con un bilancio provvisorio dell'inferno di fuoco che parla di qualcosa come50 morti e almeno 150 feriti gravi. Le fiamme che stanno seminando terrore e morte stanno divampando in due foreste che "abbracciano" la capitale greca. Un abbraccio mortale.Gli incendi stanno carbonizzando ettari ed ettari di terreno, i turisti sono in fuga dall'isola. Le autorità greche hanno dichiarato lo stato di emergenza, chiedendo ...

Incendio Atene - Almeno 54 morti nei roghi : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca, cittadini e turisti in fuga verso le spiagge per salvarsi via mare. Oltre 150 feriti, migliaia gli evacuati

Grecia - emergenza incendi ad Atene : migliaia in fuga - Almeno 54 morti : Sono almeno 54 le vittime dei devastanti incendi che interessano in queste ore la zona a nordest di Atene: lo riporta l'emittente greca Skai sul proprio sito, che cita - tra gli altri - un membro...

Gli incendi fanno strage in Grecia : ci sarebbero Almeno 50 morti e 150 feriti : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene fanno strage: sarebbero almeno 50 finora i morti accertati nei roghi che stanno devastando l'Attica, stando agli ultimi bilanci stilati dalla protezione civile e dalla Croce Rossa. Intanto le fiamme continuano a bruciare senza che i pompieri riescano a domarle. E nuovi incendi sono divampati nella notte in altre regioni della Grecia. Come alla periferia della cittadina di Xylokastro, nella zona di ...

Grecia - incubo incendi nella zona di Atene : Almeno 56 morti - turisti in fuga : Una situazione drammatica, un incubo. Continua a salire il drammatico bilancio in Grecia degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 56, dopo che la Croce Rossa ha...

Gli incendi fanno strage in Grecia : Almeno 50 morti e 150 feriti : Gli incendi nelle grandi pinete attorno ad Atene fanno strage: sono 50 finora i morti accertati nei roghi che stanno devastando l'Attica, stando alle ultime notizie della protezione civile. Il bilancio è ancora provvisorio, mentre le fiamme continuano a bruciare senza che i pompieri riescano a domarle. E nuovi incendi sono divampati nella notte in altre regioni della Grecia. Il maggior numero di vittime si conta nei dintorni della ...

Grecia - incubo incendi nella zona di Atene : Almeno 50 morti - turisti in fuga : Continua a salire il drammatico bilancio in Grecia degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 50, dopo che la Croce Rossa ha rinvenuto i corpi di 26 persone nelle zona...

Almeno 24 morti per gli incendi in Grecia : Le foto degli incendi che hanno provocato anche più di 100 feriti e decine di case e auto distrutte, soprattutto in due zone turistiche vicine ad Atene The post Almeno 24 morti per gli incendi in Grecia appeared first on Il Post.

Grecia - incubo incendi nella zona di Atene : Almeno 50 morti - centinaia di feriti : Continua a salire il drammatico bilancio in Grecia degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 50, dopo che la Croce Rossa ha rinvenuto i corpi di 26 persone nelle zona...

Grecia - Atene devastata dal fuoco Almeno 50 morti nei roghi : Continua a salire il drammatico bilancio degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono Almeno 50, oltre un centinaio i feriti. Il governo Tsipras chiede l'aiuto dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Grecia - emergenza incendi ad Atene : migliaia in fuga - Almeno 50 morti : Continua a salire il drammatico bilancio degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 50, dopo che la Croce Rossa ha rinvenuto i corpi di 26 persone nelle zona vicine a...

Grecia : roghi vicino ad Atene - Almeno 26 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve