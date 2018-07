Almeno 24 morti per gli incendi in Grecia

Grecia - incubo incendi nella zona di Atene : Almeno 50 morti - centinaia di feriti : Continua a salire il drammatico bilancio in Grecia degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 50, dopo che la Croce Rossa ha rinvenuto i corpi di 26 persone nelle zona...

Grecia - Atene devastata dal fuoco Almeno 50 morti nei roghi : Continua a salire il drammatico bilancio degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono Almeno 50, oltre un centinaio i feriti. Il governo Tsipras chiede l'aiuto dell'Ue Segui su affaritaliani.it

Grecia - emergenza incendi ad Atene : migliaia in fuga - Almeno 50 morti : Continua a salire il drammatico bilancio degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 50, dopo che la Croce Rossa ha rinvenuto i corpi di 26 persone nelle zona vicine a...

Grecia : roghi vicino ad Atene - Almeno 26 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendio Atene - Almeno 50 morti nei roghi : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca, cittadini e turisti in fuga verso le spiagge per salvarsi via mare. Oltre 100 i feriti, migliaia gli evacuati

Grecia - incendi fuori controllo assediano Atene : Almeno 50 morti e 156 feriti - migliaia in fuga dalle fiamme [FOTO e VIDEO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Incendio Atene - Almeno 24 morti nei roghi : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca, cittadini e turisti in fuga verso le spiagge per salvarsi via mare. Oltre 100 i feriti, migliaia gli evacuati

Grecia - incendi fanno Almeno 20 morti : ANSA, - ATENE, 24 LUG - E' di almeno 20 morti il bilancio delle vittime dei due incendi scoppiati vicino ad Atene. Lo riporta il governo greco. Il portavoce governativo Dimitris Tzanakopoulos ha fatto ...

Grecia - incendi fuori controllo assediano Atene : Almeno 24 morti e oltre 100 feriti - fuga verso le spiagge [FOTO e VIDEO] : 1/12 AFP/LaPresse ...

Toronto - uomo apre il fuoco sulla folla : Almeno 2 morti - 14 feriti : Ancora paura in Canada. Due vittime e 14 feriti. Questo il bilancio tracciato dalla polizia di Toronto dopo la sparatoria nel quartiere di Greektown. Tra le persone colpite anche una bimba Segui su affaritaliani.it

Uomo apre il fuoco sulla folla Toronto - Almeno 2 morti e 14 feriti : Due vittime e 14 feriti. Questo il bilancio tracciato dalla polizia di Toronto dopo la sparatoria nel quartiere di Greektown. Secondo quanto riportato dal capo della polizia, Mark Saunders, le vittime sono l'attentatore ed una donna. Una giovane, invece, è in condizioni critiche.-- L'episodio è avvenuto alle 22 locali, nella zona tra Danforth e Logan avenues vicino alla Brass Taps Pizza Pub, nel quartiere greco della città, non ...

Giappone - caldo record : Almeno 11 morti : 13.29 Dopo le piogge torrenziali delle scorse settimane sul versante occidentale del Giappone,l'intero arcipelago continua a essere investito da un'ondata di caldo che ha causato almeno 11 morti. L'Agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che già di mattina presto si segalano 32 gradi a Tokyo.In tarda mattinata in più di 600 dei 927 osservatori meteo nazionali, le temperature superavano i 30 gradi, con 57 località oltre i 35 gradi.Ieri ...

Vietnam - Almeno 10 morti per il passaggio del tifone Son Tinh : almeno 10 persone sono morte a causa delle inondazioni causate dal tifone Son Tinh in Vietnam. Dall'inizio del 2018 si...

Vietnam - Almeno 19 morti e 13 dispersi per tifone Son Tinh : Vietnam, almeno 19 morti e 13 dispersi per tifone Son Tinh Vietnam, almeno 19 morti e 13 dispersi per tifone Son Tinh Continua a leggere L'articolo Vietnam, almeno 19 morti e 13 dispersi per tifone Son Tinh proviene da NewsGo.