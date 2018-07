Allenatore dell' anno 2018 | 11 nominations | c' è anche Max Allegri

Inghilterra - Thierry Henry è il nuovo Allenatore dell'Aston Villa : Henry, campione del mondo nel 1998 ed europeo nel 2000 con la maglia della Francia, ha raggiunto l'accordo con il club di Birmingham, che milita in Championship, la Serie B inglese. Gli fa spazio ...

Il vice Allenatore della Nigeria è stato filmato mentre accettava una tangente : BBC ha pubblicato un video in cui si vede Salisu Yusuf, vice-allenatore della nazionale di calcio Nigeriana, che accetta mille euro in cambio della promessa di convocare due giocatori in nazionale. Yusuf ha 56 anni ed è nello staff della nazionale Nigeriana The post Il vice allenatore della Nigeria è stato filmato mentre accettava una tangente appeared first on Il Post.

Trapani - addio con Calori : la lettera dell’Allenatore è da brividi : Trapani, LA lettera DI Calori – Ho riflettuto a lungo se scrivere queste righe, perché so benissimo che susciterà commenti di svariato genere. Ma l’ho ritenuto doveroso per avere la possibilità di ringraziare coloro che mi sono stati vicini in un percorso complesso, ma per certi aspetti bellissimo. Sono arrivato a Trapani in una situazione sportiva disperata. A fine girone d’andata il Trapani era retrocesso, senza alcuna speranza di ...

Thailandia - il racconto dell’Allenatore : “Abbiamo cercato di scavare un tunnel per uscire dalla grotta” : I ragazzi thailandesi rimasti prigionieri in una grotta avevano cercato di scavare un tunnel di uscita per mettersi in salvo. Lo ha raccontato in conferenza stampa il loro allenatore, il 25enne Ekaphol ”Ake” Chantawong. “Abbiamo cercato di scavare perchè non potevamo stare solo ad aspettare i soccorsi“, ha detto, secondo quanto riferisce il Guardian. Il coach ha spiegato che faceva spesso delle attività con i ragazzi ...

Paris Saint-Germain - Thiago Motta è il nuovo Allenatore dell'U19 : Ancora Parigi, nel suo destino. Ma stavolta in vesti del tutto nuove. Thiago Motta, infatti, ha cominciato oggi la sua nuova carriera di allenatore della squadra U19 del Paris Saint-Germain. Il ...

Maurizio Sarri è il nuovo Allenatore del Chelsea : le foto più belle della conferenza stampa nelle vesti di manager [GALLERY] : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea: quest’oggi le prime parole in conferenza stampa nelle vesti di manager Quest’oggi Maurizio Sarri ha tenuto la sua prima conferenza stampa come nuovo manager del Chelsea. L’ex allenatore del Napoli ha precisato che non stravolgerà la sua idea tattica pur adattandosi alle diversità della Premier League. Nella nostra gallery le foto della conferenza stampa di Maurizio ...

Psg : Thiago Motta nuova Allenatore dell’Under 19 : A due mesi dall’addio al calcio giocato, Thiago Motta è già pronto a cominciare la sua carriera da allenatore: a 35 anni, l’ex centrocampista di Inter e Genoa e’ stato scelto dal Psg – club nel quale ha militato dal 2012 al 2018 – per guidare la formazione Under 19. Lo ha annunciato la societa’ campione di Francia. Motta, che dirigera’ il primo allenamento gia’ questo pomeriggio, succede a ...

Diego Armano Maradona presidente e Allenatore della Dinamo Brest : Nuova sfida per Diego Armano Maradona. L’ex calciatore è il nuovo presidente e allenatore della Dinamo Brest, squadra che milita

Gattuso nella bufera - la risposta da parte dell’Allenatore del Milan : il comunicato : Nelle ultime ore nuovo clamoroso scandalo, 53 indagati per riciclaggio di denaro, coinvolto anche l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso. Il tecnico tramite una nota precisa “che il documento ricevuto dalla procura di Ivrea è un atto dovuto per la sua posizione di ex socio di una società sulla quale si è attenzionata l’attività di indagine. L’indagine, ancora in corso, verte su un soggetto che solo indirettamente risulta essere ...

Napoli - Ancelotti canta 'O Surdato Nnammurato' : tutti i precedenti dell'Allenatore come cantante : "Si' sicura 'e chist'ammore, comm'i' só' sicuro 'e te... Oje vita oje vita miaaaa...". A Napoli queste parole risuonano continuamente a mo' di festa. tutti le conoscono a memoria, come se fosse una ...

VOLALTO 2.0 - Dal Canada e dopo ben 8 anni di Serie A1 approda a Caserta Tommaso Barbato : sarà il vice Allenatore della Golden Tulip : Con le azzurrine dell'Under 18 sale sul tetto del Mondo con l'oro al Mondiale di categoria. Ma non finisce qui perché attualmente è anche lo scoutman del Canada , sì, avete capito bene, proprio ...

Thailandia - medici : le condizioni dei ragazzi e dell’Allenatore sono “molto buone” : Le condizioni fisiche e mentali dei ragazzi e dell’allenatore, tutti usciti sani e salvi dalla grotta in Thailandia, “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità“: lo hanno reso noto i medici dell’ospedale in cui sono stati ricoverati per essere sottoposti a esami e ricevere cure. I 12 ragazzi, di età ...

Thailandia - finito l’incubo della grotta : salvi i 12 ragazzi e il loro Allenatore : Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Continua a leggere L'articolo Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore proviene da NewsGo.

Thailandia - finito l’incubo della grotta : salvi i 12 ragazzi e il loro Allenatore : Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore Continua a leggere L'articolo Thailandia, finito l’incubo della grotta: salvi i 12 ragazzi e il loro allenatore proviene da NewsGo.