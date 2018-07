Alle 21 in diretta con Eurolive e il nostro Q&A | VR | cosa sta cambiando

‘L’Orizzonte lontano’ - su Loft da domani il primo video-reportage di Alessandro Di Battista. Diretta Facebook Alle 16 : “Può sembrare strano avere voglia di mollare una carriera politica avviata e scegliere di partire. In realtà sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Non sapevo che la spinta decisiva a scegliere una strada e quindi a rinunciare ad un’altra me l’avrebbe data una storia d’amore e un piccolo sconosciuto. Quando è nato nostro figlio io e Sahra abbiamo pensato quale fosse la strada migliore per crescerlo e abbiamo scelto il ...

DIRETTA/ Napoli-Carpi (risultato live 4-0) streaming video e tv : a segno anche CAllejon e Verdi : DIRETTA Napoli Carpi, streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole tra i partenopei e gli emiliani, ancora nel campionato di Serie B(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:24:00 GMT)

F1 Gp Germania diretta live - Vettel al comando ma arriva Hamilton - rischio pioggia dAlle 16.00 [Orari tv Sky e Tv8] : Segui diretta live del Gran Premio di Germania Orari tv Gran Premio di Germania, domenica 22 luglio Su Sky Sport F1: Gara GP Germania in diretta dalle 15.10 Su Tv8: differita GP Germania ore 20.00 È stato lui a portare Sebastien Vettel a Maranello, fedele al principio che “avere una Ferrari vincente in Formula 1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro”. Un tedesco sulla Rossa è stata la prima mossa del Sergio ...

F1 Gp Germania diretta live - Vettel al comando ma dietro c’è Hamilton in rimonta - rischio pioggia dAlle 16.00 [Orari tv Sky e Tv8] : Segui diretta live del Gran Premio di Germania Orari tv Gran Premio di Germania, domenica 22 luglio Su Sky Sport F1: Gara GP Germania in diretta dalle 15.10 Su Tv8: differita GP Germania ore 20.00 È stato lui a portare Sebastien Vettel a Maranello, fedele al principio che “avere una Ferrari vincente in Formula 1 è un punto non negoziabile e rimane un obiettivo chiaro”. Un tedesco sulla Rossa è stata la prima mossa del Sergio ...

F1 Gp Germania 2018 - la gara in diretta. Il live dAlle 15.10 : Vettel parte in pole davanti a Bottas e Raikkonen, Hamilton al 14esimo posto F1, orari tv del Gp Germania 2018, diretta Sky e differita Tv8,

Diretta/ Inter-Zenit (risultato finale 3-3) streaming video e tv : SpAlletti sorride - "Fatto passi avanti" : Diretta Inter Zenit, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Arena Garibaldi di Pisa, nerazzurri reduci dalla sconfitta di mercoledì contro il Sion(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 00:08:00 GMT)

Diretta/ Inter Zenit streaming video e tv : parla SpAlletti - orario e formazioni : Diretta Inter Zenit, streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca all'Arena Garibaldi di Pisa, nerazzurri reduci dalla sconfitta di mercoledì contro il Sion(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:47:00 GMT)

Diretta/ Bayern Psg streaming video e tv : Allenatori a confronto - formazioni e orario del match : Diretta Bayern Psg, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che a Klagenfurt vale per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 14:42:00 GMT)

Roma-Avellino - posticipata di 10' : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta Alle ore 19 - 10 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA , 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...

Roma-Avellino : Cristante e Kluivert titolari - Pastore in panchina. La Diretta da Frosinone Alle ore 19 : LA CRONACA LE FORMAZIONI ROMA, 4-3-3, : Mirante; Karsdorp, Manolas, Marcano, Santon; Cristante, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Kluivert. A disposizione: Fuzato, Greco, Cardinali, Bianda, ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Nibali viene steso dAlle moto! Poi reazione commovente dello Squalo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. La tappa di oggi La ...

ILIAD IN DIRETTA SU FACEBOOK/ Video - l’ad risponde Alle domande e svela : “Siamo a un milione di clienti ma..." : ILIAD in DIRETTA su FACEBOOK, Video. L'amministratore delegato Benedetto Levi risponde alle domande dei client e poi svela: “Siamo a un milione di clienti ma la promozione continua"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:32:00 GMT)

Diretta/ Inter Sion - streaming video e tv : i dubbi di SpAlletti. Probabili formazioni e orario (amichevole) : Diretta Inter Sion, info streaming video e tv: Probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i nerazzurri giocano mercoledì pomeriggio al Tourbillon(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 16:01:00 GMT)

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : HJK senza problemi - beffa VAlletta! (1^ turno preliminare) : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite valide come ritorno del primo turno preliminare. Si torna in campo il 17 e 18 luglio 2018(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 19:49:00 GMT)