ilfattoquotidiano

: Alitalia, la commissaria Ue Vestager: “Possibile la proprietà pubblica, ma lo Stato agisca come attore del mercato”… - Cascavel47 : Alitalia, la commissaria Ue Vestager: “Possibile la proprietà pubblica, ma lo Stato agisca come attore del mercato”… - OttobreInfo : RT @fattoquotidiano: Alitalia, la commissaria Ue Vestager: “Possibile la proprietà pubblica, ma lo Stato agisca come attore del mercato” ht… - speranza58 : RT @fattoquotidiano: Alitalia, la commissaria Ue Vestager: “Possibile la proprietà pubblica, ma lo Stato agisca come attore del mercato” ht… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Per Danilo Toninelli deve rimanere al “51 per cento in mani italiane”, non nazionalizzata ma “di interessi italiani”. Per laUe alla concorrenza può anche essere “in parte di” purché lo“agisca come attore del mercato”. Margretheinterviene nella questionespiegando che l’Unione Europea non ha “una soluzione preferita, come sapete siamo neutrali sulla”. E non chiude le porte a un possibile intervento pubblico. L’importante, sottolinea, è che “non ci siano aiuti di, non l’identità del proprietario”. Su, ha aggiunto, “come sapete c’è un caso di aiuto diancora in corso, su cui stiamo lavorando con le autorità italiane”. Un’apertura semmai superiore a quelle che sono le posizioni del governo. Ancora ...