Al teatro Greco Romano di Catania Torna in scena “Orfeo | sulle sponde del fiume Nero” di

Sicilia - riportati alla luce un tempio greco dedicato ad Apollo e un teatro antico : Sicilia , riportati alla luce un tempio greco dedicato ad Apollo e un teatro antico Scoperte eccezionali fatte da archeologi di Amiens, Poitiers, Messina e di Oxford, che hanno lavorato senza sosta per mesi

Siracusa. 'Palamede - l'eroe cancellato' - finale con Baricco e Valeria Solarino al teatro Greco. Standing ovation per Ficarra e Picone : ... la commedia che Ficarra e Picone hanno nuovamente portato in scena quest'anno al Teatro Greco dopo il grande successo riscosso durante lo scorso ciclo di spettacoli classici. Pubblico entusiasta ...

Al teatro Greco Romano di Catania - la Giornata Siciliana dell’Atleta : “Esaltare il valore dello sport come strumento di formazione fisica e morale, che educa al valore dell’altro e delle regole”.

Siracusa : comicità e poesia con "I cavalieri" al teatro greco : ... contrariamente ad ogni "razionale previsione e mistica preveggenza", le parole di Aristofane sono più che mai necessarie; la natura dell'essere umano non è cambiata, e l'attuale situazione politica ...

La nevrosi del potere va in scena al teatro Greco di Siracusa e l'attualità si fa arte : Il potere è fragile, l'esercizio dell'autorità vacilla, la percezione di essere semidei conduce alla follia. E allora il potere è la rappresentazione più autentica della prossimità alla morte, con i suoi chiaroscuri e le sue contraddizioni. Lo leggiamo tutti i giorni sui giornali, c'è Trump, c'è Kim, ci sono in Italia..., no meglio lasciar perdere. Quest'anno, però, le contraddizioni del ...