“Al Grande Fratello Vip” Il gossip stratosferico disintegra Meghan Markle

caffeinamagazine

: Se l’intelligenza fosse al servizio dell’umanità.... La scarpa che 'cresce' per i bimbi africani: mai più scalzi gr… - NicolaMorra63 : Se l’intelligenza fosse al servizio dell’umanità.... La scarpa che 'cresce' per i bimbi africani: mai più scalzi gr… - team_world : Oggi siamo al #Giffoni2018 in compagnia di un attore mooooolto amato e di grande talento: fan di #SamClaflin non pe… - Rvaticanaitalia : 'E' la vera grande #eresia del nostro tempo: la convinzione che Dio sia al nostro servizio'. Su… -

(Di martedì 24 luglio 2018) Il 19 maggio si è sposata con il principe Harry e, “impossessandosi” dello scapolo più ambito del mondo, è ufficialmente diventata la donna più invidiata del globo. Primaera “solo” un’attrice americana. Ora invece è la duchessa del Sussex e la moglie di Harry. Dal giorno del fidanzamento ufficiale (era novembre 2017) ha speso circa un milione di euro in vestiti, borse e gioielli e la sua vita – almeno da fuori – sembra perfetta. Ma, che potrebbe essere tranquillamente una delle donne più felici del mondo, ha un problemino non da poco che non la fa dormire sonni tranquilli: la sua famiglia. In particolare la sua sorellastra Samantha, affetta da sclerosi multipla, non accetta il successo die sta cercando di rovinarle la vita. Per il momento sta sfruttando la notorietà della sorella per farsi conoscere. Solo che lei sfrutta l’immagine di...