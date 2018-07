Al Bano e Romina insieme a Milano | è amore vero

Al Bano e Romina Power - cena romantica e stesso albergo : Tra Al Bano e Romina Power l’armonia è tornata. Se non si può chiamare amore, sicuramente c’è della complicità. Il magazine Chi li ha fotografati insieme dopo la festa per l’anniversario di matrimonio dell’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini, dove si sono esibiti con il loro cavallo di battaglia, Felicità. Al Bano e Romina sono stati avvistati a cena per un tête-à-tête e poi, tornando verso l’hotel ...

Al Bano regala un mazzo di rose a Romina Power (Foto) : Al Bano e Romina Power sono stati paparazzati durante una serata che hanno trascorso insieme a Milano. Le foto in questione saranno pubblicate sul numero del settimanale Chi che sarà disponibile a partire da domani, mercoledì 25 luglio. Il cantante di Cellino San Marco e colei che è stata sua moglie dal 1970 fino al 1999 hanno preso parte alla festa dell'ex presidente dell'Inter, Ernesto Pellegrini, dove, tra l'altro, si sono anche ...

Al Bano e Romina Power serata romantica a Milano : In esclusiva sul settimanale “Chi”, ci sono le foto della serata milanese di Al Bano e Romina Power. I due al termine della festa dell’ex presidente dell’Inter Ernesto Pellegrini dove si sono esibiti, sono stati avvistati a cena per un tête-à-tête e poi, tornando verso l’hotel lo stesso per entrambi, il cantante ha regalato un mazzo di rose rosse alla ex moglie. Un gesto molto affettuoso che, per i tanti fan che aspettano una ...

La bomba del secolo : Al Bano e Romina beccati “a farlo” nel cuore della notte. Le immagini parlano da sole : Da quando Al Bano e Romina Power si sono lasciati, la “felicità” non è più la stessa cosa. Prima bastavano un panino e un bicchiere di vino. Adesso che loro non sono più una cosa sola, niente sembra bastare per raggiungere l’agognata felicità. Però, un po’ di quella felicità è stata riassaporata quando Al Bano e Romina hanno cantato di nuovo insieme durante un concerto in occasione del 50° anniversario di matrimonio dell’ex presidente ...

Al Bano e Romina pizzicati durante una serata romantica a Milano : Dopo l'addio a Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power sembrano essere tornati vicini come un tempo, o forse come lo sono sempre stati.I due, infatti, sono stati pizzicati in esclusiva dal settimanale Chi durante una serata a dir poco romantica. La rivista diretta da Alfonso Signorini li ha beccati a Milano, tra baci e tante effusioni. Come dimostra il numero del settimanale in edicola da mercoledì 25 luglio, Romina Power e Al Bano, al ...

Al Bano e Romina - Ylenia è viva : nuovi indizi dalla Germania. Ma non convincono : Ylenia Carrisi, la prima figlia di Al Bano e Romina Power, scomparsa nel 1993, sarebbe viva, secondo le dichiarazioni di un non meglio precisato detective della squadra omicidi di New Orleans. nuovi elementi che confermerebbero la notizia arrivano dalla Germania. Il magazine Frau Aktuell afferma che recenti indizi porterebbero alla donna, ma non sono stati rivelati dalla polizia perché le indagini sono ancora in corso. Queste indiscrezioni ...

Al Bano e Romina Power : riaperte le indagini su Ylenia Carrisi? : Romina Power e Al Bano: Ylenia Carrisi potrebbe essere ancora viva? Colpo di scena su Ylenia Carrisi? Potrebbe essere ancora viva la figlia di Al Bano e Romina Power? In base a quanto rivelato dal settimanale Sono pare che siano state riaperte le indagini sulla donna scomparsa ormai da oltre 20 anni. Un’indagine, che sembra abbia fatto emergere interessanti indizi, che porterebbero proprio alla donna. Ma dal momento in cui le indagini non ...

Ylenia Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina Power è viva? : Ylenia Carrisi è ancora viva? I sospetti Da anni si parla della scomparsa di Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Un dolore grande per la coppia, forse il più grande della loro vita. Da qualche settimana sui media italiani ed anche quelli internazionali si è riaperto il caso sulla ragazza di cui […] L'articolo Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power è viva? proviene da Gossip e Tv.

Al Bano e Romina si sono baciati? Il video fa impazzire i fan : Non smette di appassionare i fan. È la storia tra Al Bano e Romina Power . Gli appassionati delle loro splendide voci ancora ci sperano, sognano insomma che la coppia più famosa della musica italiana ...

Al Bano e Romina - abbraccio sul palco e felicità ritrovata : Al Bano e Romina si sono riuniti ancora una volta. L’occasione è un concerto a Milano in occasione del 50° anniversario di matrimonio dell’ex presidente dell’Inter, Ernesto Pellegrini. I due hanno cantato un loro cavallo di battaglia, felicità. Mentre eseguivano il brano, scambiandosi sguardi di intesa, Al Bano ha cinto per un attimo i fianchi di Romina. Un piccolo abbraccio fugace che però ha riacceso la speranza nei tanti fan ...

Al Bano e Romina insieme per l’anniversario di matrimonio. Mistero su Ylenia : Al Bano e Romina Power insieme per il loro anniversario di matrimonio. Il 26 luglio infatti i due si riuniscono per un concerto al Beat Village di Rimini. Un caso o una scelta strategica? Ovviamente non è dato sapere. I fan della coppia sono comunque in trepida attesa e sperano che Al Bano e Romina festeggino insieme a loro una data così importante: il 48° anniversario di nozze (i due si sposarono il 26 luglio 1970). Tra l’altro in una ...

YLENIA CARRISI - FIGLIA DI AL Bano E ROMINA POWER : SVOLTA VICINA?/ Già in passato si riaccesero le speranze : YLENIA CARRISI, FIGLIA di Al BANO e ROMINA POWER: SVOLTA vera nelle indagini o nuove speculazioni sulla sua scomparsa? Le ultime notizie sulla FIGLIA dei due cantanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:42:00 GMT)

Ylenia Carrisi - figlia di Al Bano e Romina Power/ Svolta vera nelle indagini o nuove speculazioni? : Ylenia Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power: Svolta vera nelle indagini o nuove speculazioni sulla sua scomparsa? Le ultime notizie sulla figlia dei due cantanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Al Bano e Romina - la figlia : Ylenia potrebbe essere viva : Ylenia Carrisi, la prima figlia di Al Bano e Romina Power potrebbe essere ancora viva a 24 anni dalla scomparsa. Questo è quanto afferma il detective della squadra omicidi del dipartimento di polizia del New Orleans. La notizia raggiunge la coppia mentre sono impegnati in un tour estivo durante il quale si sono baciati. Il sito Starlettime riporta le seguenti dichiarazioni dell’investigatore americano: “Ylenia è viva. Abbiamo dei ...