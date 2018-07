Aids | l’esperto | “Funzionano i farmaci per prevenire l’infezione”

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Funziona la terapia farmacologica ‘preventiva’ contro la trasmissione del virus Hiv. “Nuovi studi presentati alla 22/ma Conferenza internazionale sull’ad Amsterdam – spiega il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Stefano Vella – hanno infatti fornito nuove prove di efficacia della già nota terapia ‘Prep’, ovvero di ‘profilassi pre-esposizionà“. In pratica, in attesa di un vaccino anti-di cui al momento sono in corso prime sperimentazioni cliniche, afferma Vella, “anti-vengono utilizzati a fine preventivo, allo scopo di evitare che un partner sano possa essere infettato a seguito di rapporti sessuali con partner sieropositivi”. In particolare, ha chiarito il presidente Aifa, al congresso è stato presentato uno studio relativo ad una terapia Prep con dueanti-Hiv ...