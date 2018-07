Aids | Elton John e il principe Harry lanciano ‘menstar’ per la lotta alla malattia

meteoweb.eu

(Di martedì 24 luglio 2018) Il ‘duo’ si era formato nel 2016 a Durban, non per produrre un album, ma perre contro l’. Due anni dopo, la popstar, a capo di una sua fondazione impegnata contro l’Hiv, e ilsi ritrovano ad un’altra conferenza mondiale sull’, la ventiduesima, quest’anno organizzata ad Amsterdam, e“MenStar Coalition” una campagna globale da 1,2 miliardi di dollari, per “spezzare la catena” dei contagi dell’Hiv, in particolare tra i giovani uomini. Questi ultimi “rappresentano l’unica categoria in cui le infezioni da Hiv sono in aumento e non in calo”, ha ammonito il cantante britannico, denunciando che i giovani uomini tra 24 e 35 anni hanno una percentuale di accesso ai test e ai trattamenti “inaccettabile”. Un monito raccolto dagli esperti riuniti...