Agroalimentare | Centinaio | da Ismea fotografia per rilancio

Agroalimentare : Centinaio incontra assessori regionali - nuova stagione confronto : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Oggi avviamo una nuova stagione di confronto tra il ministero e le Regioni per sostenere in modo concreto il nostro Agroalimentare nel pieno rispetto delle competenze e dei ruoli. Su questi presupposti sarà mio impegno avviare a breve con il nostro programma di lavoro un tour di visite quindicinali in ogni regione per capire i problemi dei singoli territori e trovare insieme le soluzioni”. Ad ...