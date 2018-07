Afghanistan | talebani | ucciso governatore “ombra” di Kapisa

Afghanistan - attacco dei talebani dopo la tregua : 11 vittime : Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime Continua a leggere L'articolo Afghanistan, attacco dei talebani dopo la tregua: 11 vittime proviene da NewsGo.

Afghanistan - talebani dicono no a estensione tregua : Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua Continua a leggere L'articolo Afghanistan, talebani dicono no a estensione tregua proviene da NewsGo.

Afghanistan : talebani dicono no a estensione tregua : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Placet di NATO e UE alla tregua tra forze governative e talebani in Afghanistan - : La NATO accoglie favorevolmente la proposta delle autorità afghane ai talebani di prolungare la tregua ed avviare negoziati di pace, ha riferito il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Jens ...

Afghanistan - il governo annuncia proroga della tregua con i talebani : Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani Continua a leggere L'articolo Afghanistan, il governo annuncia proroga della tregua con i talebani proviene da NewsGo.

Afghanistan : Nato - bene tregua talebani : ANSA, - BRUXELLES, 9 GIU - "Accolgo con favore la risposta dei talebani alla proposta di un cessate il fuoco da parte del presidente Ashraf Ghani". Lo ha scritto su Twitter il segretario generale ...

Afghanistan : talebani attaccano esercito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Afghanistan - 19 poliziotti uccisi in attacco : talebani rivendicano : Afghanistan, 19 poliziotti uccisi in attacco: talebani rivendicano Afghanistan, 19 poliziotti uccisi in attacco: talebani rivendicano Continua a leggere L'articolo Afghanistan, 19 poliziotti uccisi in attacco: talebani rivendicano proviene da NewsGo.

Afghanistan - i talebani accettano la tregua di una settimana : Afghanistan, i talebani accettano la tregua di una settimana Afghanistan, i talebani accettano la tregua di una settimana Continua a leggere L'articolo Afghanistan, i talebani accettano la tregua di una settimana proviene da NewsGo.

Afghanistan - annuncio a sorpresa dei talebani : 3 giorni di tregua : Beirut - I Taleban hanno annunciato tre giorni di tregua a partire dall'Eid al-Fitr, la festa che segna la fine del Ramadan e che dovrebbe scattare all'apparire del primo specchio di luna nuova, ...

Afghanistan - Ramadan : tregua talebani : 9.26 I talebani annunciano una tregua con le forze di sicurezza afghane per onorare l'Eid al-Fitr, la festa musulmana di fine Ramadan, precisando però che si difenderanno in caso di attacchi e che le operazioni contro "gli occupanti stranieri" proseguiranno. L'annuncio della tregua giunge a due giorni dal cessate il fuoco indetto dal presidente afghano, Ghani, "dal 27esimo giorno di Ramadan sino al quinto giorno di Eid al-Fitr", cioè da lunedì ...

Usa : “In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco” : Usa: “In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco” Usa: “In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco” Continua a leggere L'articolo Usa: “In Afghanistan uccisi almeno 50 leader talebani in attacco” proviene da NewsGo.