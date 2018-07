Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura | nuovo spot in onda

Calciomercato Sampdoria - vicino l'Accordo per Defrel : prestito con diritto di riscatto da 20 milioni : Potrebbe presto essere riempito, il vuoto lasciato da Duvan Zapata, nell'attacco della Sampdoria. I blucerchiati infatti sono vicini a chiudere per Gregoire Defrel dalla Roma, con la formula del ...

Napoli - si avvicina Arias : Accordo vicino col PSV - le cifre dell'operazione : Santiago Arias è la prima scelta per il Napoli e secondo Sky Sport il club azzurro è vicino all'intesa con il PSV Eindhoven. L'accordo è stato praticamente trovato, sulla base di 11,5 milioni più bonus. Prima di concludere il tutto il Napoli deve però liberare ...

Più vicino l’Accordo Sky-DAZN : lunedì possibile l’annuncio : L'intesa potrebbe essere annunciata nel corso della presentazione dell'offerta sportiva della pay tv satellitare in programma il 23 luglio. L'articolo Più vicino l’accordo Sky-DAZN: lunedì possibile l’annuncio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Più vicino l’Accordo Sky-DAZN : lunedì possibile l’annuncio : L'annuncio potrebbe arrivare nel corso della presentazione dell'offerta sportiva della pay tv satellitare in programma il 23 luglio. L'articolo Più vicino l’accordo Sky-DAZN: lunedì possibile l’annuncio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A e B - diritti tv : vicino l'Accordo Perform-Sky per accesso a Dazn : Perform ha già concluso un accordo di questo genere con Mediaset , in base al quale gli abbonati di Premium Sport avranno un codice, incluso nel prezzo dell'abbonamento, per accedere a Dazn, l'...

Diritti tv - vicino l'Accordo Sky-Perform; Murdoch verso 'l'offerta totale' : Perform ha già concluso un accordo di questo genere con Mediaset, in base al quale gli abbonati di Premium Sport avranno un codice, incluso nel prezzo dell'abbonamento, per accedere a Dazn, l'...

Roma-Liverpool - Accordo vicino per Allison : La Roma potrebbe a breve portare a termine um'operazione di mercato in uscita molto importante. Secondo quanto riferisce Sky Sport il club giallorosso e il Liverpool sarebbero molto vicini alla chiusura della trattativa per Allison. L'offerta presentata dal club inglese tocca i 70 milioni di euro bonus compresi e tutti ...

Mercato NBA - Jabari Parker saluta i Milwaukee Bucks : Accordo vicino con i Chicago Bulls : Un famoso agente di giocatori NBA, prima dell'inizio della free agency, aveva raccontato in un interessante articolo di Alex Kennedy le dinamiche nascoste e le considerazioni fatte dai free agent e ...

Napoli - vicino l'Accordo con Sabaly. Trovata l'intesa - si tratterà col Bordeaux : Diversi colpi già conclusi, per il Napoli, che ha potuto cominciare il ritiro di Dimaro con tutti gli acquisti più importanti. Tuttavia, Cristiano Giuntoli è ancora all'opera per dare a Carlo ...

Napoli - De Laurentiis : “Sarri e Jorginho al Chelsea? Accordo vicino” : “Vicenda Sarri? Diciamo che è in dirittura d’arrivo, i miei avvocati hanno stilato un testo e lo hanno sottoposto ai suoi avvocati, ora dipende da lui. Jorginho? Lui è un ottimo giocatore, ma non era un’imprescindibile per Ancelotti. Noi avevamo chiuso la trattativa con il Manchester City 15 giorni fa, ma ora si è inserito il Chelsea che lo pagherà di più, e anche il ragazzo preferisce Londra a Manchester. Comunque ...

Mercato NBA : Isaiah Thomas vicino all'Accordo con gli Orlando Magic : Ieri era bastato un like sui social al profilo ufficiale dei Magic per far partire un interminabile elenco di speculazioni, ma qualche ora più tardi sono arrivate anche altre conferme ufficiali da ...

Inter - vicino l'Accordo per Malcom : c'è il sì del giocatore - si tratta con il Bordeaux : L'Inter deve solo perfezionare la rosa [VIDEO] a disposizione di Luciano Spalletti con alcuni innesti visto che gran parte del lavoro è stato svolto a giugno. La societa' nerazzurra è stata brava a sistemare il bilancio, chiudendolo in pareggio incassando quasi cinquanta milioni di euro di plusvalenze. Allo stesso tempo, però, sono stati realizzati ben cinque acquisti. L'ultimo in ordine di tempo è stato quello di Matteo Politano, arrivato dal ...

Milan - Yonghong Li riapre a Commisso : Accordo più vicino : Dopo la frenata dei giorni scorsi, le parti sarebbero vicine dal trovare un accordo. L'ultima parola spetta all'uomo d'affari cinese che non ha ancora sciolto le riserve. L'articolo Milan, Yonghong Li riapre a Commisso: accordo più vicino è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - doppio colpo tra i pali : vicino Accordo per Meret e Karnezis : Trattativa in stato avanzato quella porterà che Meret e Karnezis alla corte di Ancelotti. Significativi passi in avanti tra il Napoli e l?Udinese.Sembra che l?operazione si possa...