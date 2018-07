Abercrombie & Fitch | quotazioni in picchiata a New York

New York : pioggia di acquisti su Abercrombie & Fitch : Ottima performance per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia in rialzo del 2,93%. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del World ...

Abercrombie & Fitch - crollano le quotazioni a New York : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 3,58%. La tendenza ad una settimana di Abercrombie & Fitch è più fiacca rispetto all'...

New York : i venditori si accaniscono su Abercrombie & Fitch : A picco la società americana dell'abbigliamento giovanile , che presenta un pessimo -2,75%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Abercrombie & ...

New York : scambi negativi per Abercrombie & Fitch : Ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che presenta una flessione dell'1,88%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che ...

A New York corre Abercrombie & Fitch : Effervescente la società americana dell'abbigliamento giovanile , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,24%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

New York : Abercrombie & Fitch scende verso 24 - 68 dollari USA : Pressione sulla società americana dell'abbigliamento giovanile , che perde terreno, mostrando una discesa del 2,38%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

New York : rosso per Abercrombie & Fitch : rosso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che sta segnando un calo dell'1,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

New York : vendite diffuse su Abercrombie & Fitch : Aggressivo ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in perdita del 4,08%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del World ...

New York : su di giri Abercrombie & Fitch : Vigoroso rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,33%. Comparando l'andamento del titolo con il World ...

L'azione Abercrombie & Fitch è orientata al rialzo : Chiusura del 13 giugno Giornata da dimenticare per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che archivia la sessione in forte flessione e mostra una perdita del 2,40% sui valori precedenti. ...

Giornata depressa per Abercrombie & Fitch : Composto ribasso per la società americana dell'abbigliamento giovanile , in flessione dell'1,99% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra ...

Calo per Abercrombie & Fitch : Pressione sulla società americana dell'abbigliamento giovanile , che tratta con una perdita dell'1,95%. L'andamento di Abercrombie & Fitch nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una ...

In evidenza sul listino Abercrombie & Fitch : Prepotente rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che mostra una salita bruciante del 2,83% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva ...

Rally per Abercrombie & Fitch : Vigoroso rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,28%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al ...