Oim : "Nave Usa al largo Augusta - urgente attraccare". Abbandonati in mare 12 cadaveri : La nave militare Trenton della Sesta Flotta Usa con 41 migranti a bordo è al largo di Augusta (Siracusa) e ha urgente bisogno di attraccare perché i migranti a bordo "hanno bisogno di assistenza immediata". Lo riferisce in un tweet il portavoce dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Non si hanno notizie certe sulla sorte di 12 migranti morti in mare, che secondo alcune fonti sarebbero stati prima soccorsi e poi ...

Essere forti con i deboli nel Mediterraneo e deboli con i forti a Bruxelles, assecondando come si è fatto troppe volte le posizioni più conservatrici e contrarie a qualsiasi effettiva politica ...

