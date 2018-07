A settembre arriva la nuova quattordicesima | come fare domanda

Air Missions : HIND arriva su PS4 il 25 settembre : Il gioco di simulazione di scontri aerei Air Missions: HIND è decollato e sta per arrivare su PlayStation 4. Il 25 Settembre, SOEDESCO pubblicherà la versione fisica del gioco per PS4. La versione digitale verrà rilasciata contemporaneamente. Air Missions: HIND disponibile da Settembre Domina i cieliAir Missions: HIND è il primo simulatore di scontri aerei in elicottero ...

Il 5 settembre negli UCI Cinemas arriva la maratona di Mamma Mia! : Il cast stellare e le splendide musiche degli ABBA rivisitate in chiave moderna hanno segnato il successo del film, che ha incassato oltre 600 milioni di euro in tutto il mondo. La versione karaoke ...

Finiti i Mondiali - inizia la UEFA Nations League : esordio il 6 settembre - l’Italia è in un girone pazzesco ma può arrivare in Finale. Partite - date - orari - tabellone e regolamento : Finiti i Mondiali di Russia 2018, tra meno di due mesi inizierà l’UEFA Nations League perché da adesso non ci sarà mai più un’estate senza calcio. Confermati ogni quattro anni i Mondiali e gli Europei, negli anni senza le storiche competizioni internazionali l’UEFA ha lanciato la Nations League la cui prima edizione inizierà appunto a Settembre. La Formula prevede la partecipazione delle 55 nazionali europee divise in 4 ...

Bake Off 2018 dal 7 settembre su Real Time. Arrivano il daytime e una nuova location : Benedetta Parodi e i giudici di Bake Off Benedetta Parodi non ha perso tempo. Terminata in anticipo la sua esperienza in Rai, la cuoca giornalista si è rituffata sotto al tendone di Bake Off Italia. La sesta edizione, già registrata, partirà venerdì 7 settembre in prima serata su Real Time. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara incoroneranno il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia in una location tutta nuova: Villa Bagatti ...

Annulli postali speciali e "ricordi" delle Olimpiadi in Italia arrivano a settembre a Saluzzo : "Le Olimpiadi a Saluzzo" sono il suggestivo tema della tradizionale manifestazione filatelica di settembre. Infatti, mentre si infervora il dibattito sulla possibile assegnazione dell'edizioni ...

Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe arrivare a settembre con fotocamera a scomparsa : Un possibile teaser apparso su Weibo potrebbe svelare la data di presentazione di Xiaomi Mi MIX 3, che a quanto pare potrebbe utilizzare una fotocamera a scomparsa. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3 potrebbe arrivare a settembre con fotocamera a scomparsa proviene da TuttoAndroid.

Namco Museum Arcade Pac per Nintendo Switch arriva a settembre in Italia : Due classici Arcade di Namco tornano con la compilation Namco Museum Arcade PAC, che Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi.La collezione include Namco Museum e PAC-MAN Championship Edition 2 Plus e sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch in Italia dal 27 settembre 2018 (la versione digitale per Nintendo eShop dal 28 settembre).In Namco Museum, i fan potranno divertirsi con alcuni grandi successi degli anni '80: PAC-MAN, ...

YO-KAI WATCH BLASTERS arriva su 3DS a settembre : YO-KAI WATCH torna più ricco d’azione che mai con il lancio europeo di YO-KAI WATCH BLASTERS Cricca dei Gatti Rossi e YO-KAI WATCH BLASTERS Banda dei Cani Pallidi il 7 Settembre, in esclusiva per console della famiglia Nintendo 3DS. YO-KAI WATCH BLASTERS a Settembre su 3DS In questo ultimo capitolo della serie YO-KAI WATCH, i giocatori possono allearsi con un massimo di altri tre amici sia localmente che online per combattere ...

Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch arriva in Italia a settembre : Bandai Namco Entertainment Europe ha confermato che Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch sarà disponibile in Italia dal 27 settembre (dal 28 la versione digitale). Tutti i personaggi extra già rilasciati sulle altre piattaforme saranno disponibili per l'acquisto dal day one.Inoltre, i giocatori che prenoteranno il titolo saranno ricompensati con due regali: l'accesso immediato a Goku e Vegeta SSGSS e la versione giapponese del classico per ...

Mario Mattei arriva alla Milano Art Gallery con la sua arte dal 14 al 28 settembre : 3 Con L’arte della Quarta Dimensione Mario Mattei giunge finalmente alla Milano Art Gallery dal 14 al 28 settembre 2018. Il vernissage della personale, previsto per venerdì 14 settembre alle 18, si terra' in via Alessi 11, nella storica galleria milanese che esiste da oltre cinquant’anni. Sede di riferimento del Maurizio Costanzo Show, Milano Art Gallery ha visto un giovane Vittorio Sgarbi dare consigli sull’acquisto di opere ...

LABYRINTH OF REFRAIN : COVEN OF DUSK arriva a settembre : NIS America è felice di annunciare che LABYRINTH of REFRAIN: COVEN of DUSK sarà disponibile il 21 Settembre in Europa e il 28 Settembre in Oceania in versione fisica e digitale per Nintendo Switch e PlayStation 4 e solo in versione digitale per Steam. LABYRINTH OF REFRAIN: COVEN OF DUSK arriva su PS4 e Switch Diventa il libro vivente, Tractatus de Monstrum, e gestisci una brigata di soldati fantoccio mentre ti avventuri nei ...

Le previsioni meteo di Antonio Sanò : "Sarà un'Estate a singhiozzo - timida e pigra. Con alti e bassi. Il vero caldo arriva a settembre" : "Sarà un'Estate a singhiozzo, con l'Anticiclone delle Azzorre che risulterà sempre molto pigro, timido. Si dimostrerà fresca e piovosa al Nordovest e sulla Sardegna e a tratti sulla Sicilia, più calda del normale sul Triveneto, regioni adriatiche e al Sud. Ovviamente saranno possibili alcune fiammate africane, sempre più normali sul Mediterraneo. Ma il vero caldo potrebbe arrivare più avanti, a Settembre ...