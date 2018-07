A Palermo ‘I Misteri del fuoco’

sportfair

: Palermo: 'I Misteri del fuoco', passeggiate e spettacoli - StraNotizie : Palermo: 'I Misteri del fuoco', passeggiate e spettacoli - MISTERO_MISTERI : La storia d'amore di Violetta e Alfredo secondo Teresa Mannino: show a Palermo e Taormina -

(Di martedì 24 luglio 2018), 24 lug. (AdnKronos) – La città come una scenografia a cielo aperto dove i personaggi rievocati dalle storie e dalle leggende connesse alla simbologia del fuoco scorrono lungo le vie di. E’ possibile prenotare i tour del Teatro del Fuoco ‘del fuoco” per venerdì 3 agosto e sabato 4 agosto alle 18. Un’anteprima per stampa e curiosi è prevista venerdì 27 luglio alle 18 con la presentazione del Prof. Ignazio Buttitta. Il Teatro del Fuoco International Firedancing Festival 2018 aggiunge così i walking tour al programma di show del 31 luglio, 1 e 2 agosto a.‘Raddoppia l’intrattenimento serale del Teatro del Fuoco – dichiara Amelia Bucalo Triglia, direttore artistico del Teatro del Fuoco – per conoscereCapitale della Cultura 2018. Scopriremo insieme le fiamme che simboleggiano il potenziale ...