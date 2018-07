A luglio Honor 8 Pro con l’aggiornamento B367 | le modifiche introdotte

Il 23 luglio giorno storico per gli smartphone Huawei e Honor : avviso sblocco bootloader : Quella del 23 luglio è una giornata importante e per certi versi storica per gli utenti Huawei e Honor. Fino ad oggi, infatti, il doppio brand per certi versi è stato un eccezione nel panorama degli smartphone Android, considerando il fatto che tra le sue norme è stata inclusa anche la possibilità di sbloccare il bootloader senza invalidare la garanzia. Un elemento particolarmente gradito agli smanettoni, che hanno personalizzato al massimo il ...

Honor Note 10 farà il suo debutto in Cina il 31 luglio 2018 : Un nuovo poster rivela che la presentazione nel continente asiatico di Honor Note 10 avverrà il 31 luglio 2018, anticipando l'IFA 2018. L'articolo Honor Note 10 farà il suo debutto in Cina il 31 luglio 2018 proviene da TuttoAndroid.

Due Samsung e diversi Sony ricevono le patch di luglio. Non benissimo Honor 10 che riceve quelle di giugno : A circa due settimane da Google, sono diversi i produttori ad aver adattato sulle proprie personalizzazioni di Android le ultime patch di sicurezza L'articolo Due Samsung e diversi Sony ricevono le patch di luglio. Non benissimo Honor 10 che riceve quelle di giugno proviene da TuttoAndroid.

Honor lancia la Summer Week : smartphone scontati fino al 27 luglio : Honor lancia una settimana di sconti su smartphone e accessori: ecco la Summer Week, dal 23 al 27 luglio, in cui potrete portarvi a casa Honor 10 128 GB a 419 Euro. L'articolo Honor lancia la Summer Week: smartphone scontati fino al 27 luglio proviene da TuttoAndroid.

In partenza il 20 luglio il volantino Unieuro : nuovi prezzi per Samsung Galaxy S9 e Honor 9 Lite : Stiamo vivendo un periodo davvero caldo per tutti coloro che sono alla ricerca di un Samsung Galaxy S9, tra i protagonisti del volantino Unieuro in partenza il prossimo 20 luglio e valido fino al 29 del mese. Va detto che le offerte in ambito smartphone riguardano anche altri device, primo tra tutti il cosiddetto Honor 9 Lite, come potremo notare dall'approfondimento di oggi. Cerchiamo dunque di approfondire la questione per comprendere se c'è ...

Ultimissime offerte Amazon Prime Day 2018 il 17 luglio con Honor 7X e Xiaomi Redmi 5 Plus : Mancano poche ore alla scadenza naturale delle offerte Amazon Prime Day 2018 e, in vista della chiusura in programma oggi 17 luglio alle 23.59, intendo condividere con voi una selezione finale delle migliori offerte per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Chiaro il focus sugli smartphone, in riferimento soprattutto ai vari Honor 7X e allo Xiaomi Redmi 5 Plus, proposti al pubblico a condizioni economiche davvero interessanti anche oggi ...

Rilancio EMUI 8.0 dal 9 luglio per nuovi Huawei e Honor in Cina : chiarimenti sui P9 : Sembrano esserci tutti i presupposti per una sorta di telenovela attorno ad alcuni smartphone Huawei e Honor. Mi riferisco a quelli posti "al limite" per quanto concerne la possibilità di ricevere l'aggiornamento ad EMUI 8.0, o comunque su parte delle funzioni relative all'interfaccia più fresca, se pensiamo al fatto che buona parte di questi device ormai sono stati tagliati fuori dal discorso inerente Android Oreo. Vedere per credere il caso ...

Honor 10 In Offerta A 329 Euro Su Amazon – 6 luglio 2018 : Prezzo più basso in assoluto per comprare Honor 10. Super Offerta Amazon per Honor 10. Dove comprare Honor 10 al prezzo più basso di sempre? Honor 10 a 329 Euro Honor 10 In Offerta – 6 Luglio 2018 Il fantastico smartphone Honor 10 è arrivato in Offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre! Solo […]

Honor 10 : Il 30 luglio Arriva Aggiornamento Con GPU Turbo : Honor 10 riceverà ufficialmente GPU Turbo il 30 Luglio in Italia. Ufficiale super Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 da Luglio in Italia Aggiornamento GPU Turbo su Honor 10 Quando ho fatto la recensione di Honor 10 ho detto chiaramente che quel telefono era una bomba, il vero top di gamma economico per tutti. E non mi sono […]

