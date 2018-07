A lezione di opera e di italianità da Riccardo Muti

Alla Lamborghini gli operai andranno a lezione di Costituzione : Il piano di formazione, in orario di lavoro e retribuito, è nell'ipotesi di accordo sul rinnovo del contratto integrativo della storica Casa del Toro. La Fiom: "Scelta rilevante anche per la discussione politica e sociale in corso". Nel patto un premio di produzione più ricco e...