A che punto è l' inchiesta su Consip?

DALLA CINA/ Lao Xi : il punto debole del governo che l'opposizione non vede : Le 'opposizioni' di Pd e FI sognano un gol al 90esimo minuto, cioè che si sfasci il governo, ma è solo un'illusione. In realtà un punto debole c'è.

F1 - Hamilton ringrazia Vettel : “il suo errore ci ha fatto un favore. Punto cruciale della stagione? Dico che…” : Intervenuto in conferenza stampa, il pilota della Mercedes ha parlato dell’incidente di Vettel e sottolineato come il crash abbia giovato al proprio team Una vittoria voluta a sudata, arrivata grazie all’aiuto della pioggia e all’errore di Vettel, ritiratosi per un errore arrivato nel corso del cinquantaduesimo giro. Lewis Hamilton si prende il Gp di Germania, lo fa in maniera rocambolesca ottenendo la quarantaquattresima ...

Calciomercato Torino - tra piste che si complicano ed obiettivi “ridimensionati” : il punto : Torino alla ricerca di rinforzi, ma solo a cifre contenute, un compito molto complesso quello del ds granata Petrachi Il Torino è a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Dalle parole del patron Cairo però, si è capito che Petrachi dovrà mettere a segno qualche colpo low cost, non sembra ci siano margini per spese elevate. Dunque, alcuni dei nomi circolati nelle ultime ore, rischiano di restare solo suggestioni e gli ...

che fine ha fatto Howedes? Il punto : E possibilmente monetizzare una cifra ritenuta congrua al valore dell'ex campione del Mondo nonostante gli infortuni lo abbiano costretto ai box per quasi tutte e due le ultime stagioni. Motivo che ...

Mercato Juve - Rugani-chelsea in dirittura d'arrivo. Il punto sulle cessioni : Rugani e Higuain si avvicinano ai Blues. Trasferimento in Inghilterra probabile anche per Sturaro, mentre Pjaca è conteso da Fiorentina e Sampdoria

Governo - a che punto sono le riforme. Tasse - pensioni e lavoro al palo : Tra stop politici, veti e controveti sulle nomine, ed emergenze, leggere alla voce migranti, a che punto è il 'contratto di Governo' sottoscritto da Lega e Movimento 5 Stelle per dare vita al Governo ...

F1 - che stoccata di Hamilton nei confronti di Vettel : “ha dimostrato a Silverstone di avere un punto debole” : Il pilota della Mercedes è tornato a parlare della frase detta da Vettel via radio dopo il Gp di Silverstone, pungendo il tedesco della Ferrari Il rinnovo di contratto ufficializzato oggi e la puntura a Vettel, per quanto detto a Silverstone via radio dopo la vittoria. Lewis Hamilton appare bello pimpante alla vigilia del Gp di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Photo4/LaPresse Il nuovo accordo con la Mercedes ...

Flat tax e reddito di cittadinanza - a che punto siamo : il piano del governo : "A partire dal primo gennaio 2019 la fatturazione elettronica costituirà un obbligo generalizzato anche nelle cessioni...

Sviluppo sostenibile : a che punto è l'Italia? : Come? in primis completando l'iter di approvazione di leggi , consumo di suolo, gestione delle acque, ecc., e strategie , energetica, economia circolare, lotta ai cambiamenti climatici, cruciali per ...

Pensioni - quote e superamento della Fornero : a che punto siamo : Il piano è molto ambizioso: superare la Legge Fornero, "smantellarla pezzo per pezzo", come ha più volte detto Matteo Salvini. Sulle Pensioni le ipotesi in campo sono numerose. Nessuna...

Il Comparto del commercio in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 65% - - notevole balzo in avanti per Eprice : Teleborsa, - Buona tenuta per il settore vendite al dettaglio che evidenzia un andamento poco superiore all'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto a 140.266,81, in rialzo dello 0,65% ...

Roma - Monchi fa il punto sul mercato : “per Sabatini Alisson va al chelsea? Ecco cosa gli dico. E su Florenzi…” : Intervenuto in conferenza stampa per presentare Mirante e Santon, il direttore sportivo della Roma ha fatto il punto sul mercato “Sabatini dice che Alisson andrà al Chelsea per 70 milioni? Ho letto l’intervista perché ho l’abitudine di leggere tutto. Scherzando un po’, come lui l’ha portato magari sa meglio di me quello che dice il mercato. A volte l’informazione che va in giro non è quella reale, non ...

DIRETTA / Tour de France 2018 - Martin : "Punto anche alla classifica generale" (6^ tappa) : DIRETTA Tour de France 2018: streaming video e tv, Daniel Martin vincitore della 6^ tappa della Grande Boucle. Oggi ancora in Bretagna da Brest a Mur de Bretagne.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:06:00 GMT)

Ricerca : messa a punto nuova tecnica di neurostimolazione che potenzia le nostre connessioni neurali : E se potessimo alterare le connessioni tra diverse aree cerebrali e migliorare così il funzionamento, ad esempio, del nostro sistema visivo? Un gruppo di Ricerca dell’Università di Bologna ha messo a punto una nuova tecnica che, in modo non invasivo, permette di raggiungere questo risultato. Lo studio – pubblicato su Current Biology – descrive un protocollo di neurostimolazione in grado di modificare con una precisione senza precedenti le ...