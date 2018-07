8 paia di sneakers bianche sotto i 100 euro

gqitalia

(Di martedì 24 luglio 2018) Tenerle immacolate fino al rientro a settembre non è impresa facilissima, ma nemmeno impossibile. Sul come fare per tenerle pulite vi rimandiamo qui. Per il resto il fascino di una sneaker bianca non si discute. Sdoganate ancheil più formale degli abiti da uomo, vedere alla voce Festival di Cannes quando su red carpet attori e celeb le hanno indossatelo smoking, sul come e quando portarle non ci sono davvero limiti.i migliori modelli per l’estate Tra modelli iconici, quelli di ispirazione anni Ottanta, pezzi più sporty e le “immancabili”, abbiamo fatto una scelta oculata dida comprare senza spendere una fortuna prima della partenza. Leggi anche La storia delle Stan Smith