50 morti | migliaia di sfollati | turisti in fuga Il fuoco assedia Atene

Grecia - Atene assediata dalle fiamme : 50 morti e centinaia di feriti - migliaia di turisti in fuga : È di almeno 50 morti il bilancio degli incendi che stanno devastando le aree boschive a est di Atene. Lo riporta la radio pubblica Ert, specificando che oltre 150 persone sono rimaste ferite, molte in modo grave, nella cittadina di Rafina. Il maggior numero delle vittime si registra nella località turistica di Mati, a circa 40 chilometri a nord est di Atene, dove molte delle vittime sono rimaste intrappolate dalle fiamme nelle loro case o nelle ...

I boschi intorno ad Atene divorati dagli incendi : 50 morti - 150 feriti - migliaia di sfollati : Le fiamme stanno devastando alcuni boschi che lambiscono la capitale greca: 50 persone sono morte, altre 150 sono rimaste ferite e undici di loro versano in gravissime condizioni.Continua a leggere

Grecia - emergenza incendi ad Atene : migliaia in fuga - almeno 50 morti : Continua a salire il drammatico bilancio degli incendi nelle zone boschive intorno ad Atene. I morti sono almeno 50, dopo che la Croce Rossa ha rinvenuto i corpi di 26 persone nelle zona vicine a...

Giappone - caldo record : oltre 41 gradi a Tokyo/ Ultime notizie : 40 morti - migliaia di cittadini in ospedale : Giappone, caldo record negli ultimi giorni: superata la temperatura di 41 gradi ma è già emergenza fino ad agosto. Almeno 40 decessi e migliaia di persone in ospedale.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 12:45:00 GMT)

Ondata di caldo in Giappone : 15 morti e migliaia di ricoveri : Un'Ondata di caldo ha provocato almeno quindici morti in Giappone nelle prime due settimane di luglio, mentre sono 12mila le persone ricoverate in ospedale. È quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati questa domenica...

Piogge record e alluvioni in Giappone : 204 morti - gravi danni in migliaia di edifici : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime provocate da Piogge torrenziali nel Giappone occidentale: secondo quanto riferito dal portavoce del governo Yoshihide Suga, sono morte 204 persone, e 28 sono ancora disperse. Circa 73.000 soccorritori, tra cui la polizia e le truppe “stanno lavorando duramente, con la priorità di salvare vite umane“, ha spiegato il portavoce. Il primo ministro Giapponese, Shinzo Abe, ha incontrato oggi ...