5 posti da sogno per vedere gli squali da vicino

(Di martedì 24 luglio 2018) Affascinanti? Certo. Pericolosi? In alcuni casi. In questi giorni il mondo celebra la Shark Week, la settimana globale dedicata ai sovrani incontrastati degli oceani. Gli, appunto. Creature misteriose da scoprire in tutto il loro fascino sottile, magari attraverso esperienze ad hoc create per immergersi nel loro mondo in totale sicurezza. Ecco allora le destinazioni consigliate dal celebre portale di viaggi Booking.com per lanciarsi in emozionanti sessioni di shark diving, e trovarsi faccia a faccia, gomito a pinna, con questi superbi animali. Isola di Malapascua, Filippine È uno dei pochissimial mondo in cui potremo immergerci con gli Alopias, una famiglia didi dimensioni medio-grandi che non rappresenta una minaccia per l’uomo. L’isola di Malapascua, oltre alle caratteristiche spiagge da, offre una scuola di immersioni specializzata ...