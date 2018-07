5 isole sperdute in cui ritrovare se stessi

huffingtonpost

(Di martedì 24 luglio 2018) Diceva Kahlil Gibran che la vità è un'isola. Le sue scogliere sono speranze, i suoi alberi sono i sogni, i suoi fiori sono la vita solitaria, i suoi ruscelli sono la sete. Se l'è ricordato Silvia Ugolotti, quando si trovava alle Azzorre, su una di quelle tanteche ha visitato e studiato per lavoro. A vederle tutte non basterebbe una vita: sono 132mila, da quelle immense come la Groenlandia ai piccoli scogli solitari come Bishop Rock. Ne L'inquietudine delle(Ediciclo Editore), l'autrice racconta paesaggi e storie di chi su un'isola ha ricominciato una vita. Erica Baudino, ad esempio ha lasciato Torino e il camice da medico per vivere a El Hierro, l'isola dai mille vulcani, la più piccola delle Canarie spagnole. Myykines è invece uno scoglio prima del nulla: ci vivono meno di trenta persone, ci sono una chiesa, un caffè e una scuola. ...