44 gatti | su Rai Yoyo il cartone animato del papà delle Winx

(Di martedì 24 luglio 2018) Una sala piena di bambini entusiasti con orecchie e trucco dani ha assistito all’anteprima al Giffoni Film Festival di 44la nuova serie animata in cgi per i più piccoli realizzata dalla Rainbow di Iginio Straffi, in collaborazione con l’Antoniano Bologna e Rai Ragazzi, che debutta su Raia novembre. 44, la trama Protagonisti della storia, di cui sono stati mostrati i primi 2 episodi dei 52 della prima stagione, sono Lampo, Milady, Pilou e Polpetta quattro‘rocker’ che hanno fondato una loro band, i Buffycats. I felini vivono nella casa dell’anziana e generosa Nonna Pina e nel suo garage hanno fondato un proprio club, il “Clubhouse”. I quattro durante le loro giornate aiutano anche tanti amici ad affrontare le difficoltà, da un cagnolino che si è perso a unana in crisi. “I nostrisono portatori di ...