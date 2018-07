12 ristoranti di pesce immancabili nelle Marche

vanityfair

(Di martedì 24 luglio 2018) Ilè solo una delle ricchezze gastronomiche delle, regione variegata come poche altre in Italia. In un’ora di auto si può passare dai 2.000 metri de Monti Sibillini all’Adriatico passando per boschi, colline e vigneti che regalano un sacco di grandi prodotti, dal tartufo di Acqualagna al prosciutto di Carpegna, dalla Lenticchia di Castelluccio all’olio extravergine d’oliva di Cartoceto e altri ancora. Per non parlare dei vigneti che sono la base della ventina di DOCG e DOC, note ovunque. E poi si arriva al mare, con le paranze dei porti di Fano, Senigallia e soprattutto San Benedetto del Tronto, che riforniscono il mercato ittico regionale e nazionale. LEGGI ANCHE10 borghi da vedereLE STELLE Il loro pescato è esaltato particolarmente sul litorale ma non mancano locali dell’entroterra che lo preparano bene. Le stelle polari sono ...