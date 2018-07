Ylenia Carrisi | la figlia di Al Bano e Romina Power è viva?

Ylenia Carrisi - FIGLIA DI AL BANO E ROMINA POWER : SVOLTA VICINA?/ Già in passato si riaccesero le speranze : YLENIA CARRISI, FIGLIA di Al BANO e ROMINA POWER: SVOLTA vera nelle indagini o nuove speculazioni sulla sua scomparsa? Le ultime notizie sulla FIGLIA dei due cantanti(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 18:42:00 GMT)

Ylenia Carrisi - la figlia di Al Bano e Romina è viva?/ Il mistero di New Orleans e il dolore dei genitori... : Ylenia Carrisi, sul web si torna a parlare della sua scomparsa: è viva? Negli Usa circolano voci di svolta nelle indagini, ma non ci sono riscontri e Al Bano e Romina restano in silenzio(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:00:00 GMT)

“Svolta dopo 24 anni?”. Scomparsa Ylenia Carrisi : cosa è successo a New Orleans : Si riapre il caso di Ylenia Carrisi? La svolta relativa alla figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, Scomparsa 24 anni fa, potrebbe essere di quelle significative. Ylenia era sparita il 31 dicembre 1993 a New Orleans, dove si era recata con la famiglia: pare avesse discusso con papà e, da allora, si sono perse le sue tracce. Proprio le ultime conversazioni telefoniche con Ylenia Carrisi risalgono a qualche giorno prima della Scomparsa: ...

“È viva - sappiamo dov’è”. Scomparsa Ylenia Carrisi : la notizia choc dagli Usa : Una Scomparsa, quella di Ylenia Carrisi, che ha sconvolto il mondo intero. Nonostante siano passati ormai 24 anni dall’ultima volta che si sono avute sue notizie, Ylenia Carrisi continua a vivere attraverso i ricordi dei suoi genitori Al Bano e Romina. Della giovane più nessuna traccia. A 23 anni, dopo una breve esperienza in Tv al fianco di Mike Bongiorno, bellissima e appassionata idealista, cercava disperatamente la sua strada, lontano ...

Al Bano e Romina Power insieme : tra loro il dramma di Ylenia Carrisi : Al Bano e Romina di nuovo insieme? Il gossip impazza e si ipotizzano perfino le nozze. Ma a dividerli rimane ancora il dolore per Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa nel lontano 1994 a New Orleans e mai più ritrovata. Fu proprio la sua sparizione a decretare la fine del matrimonio tra il cantante e la Power. Sofferenza e accuse reciproche determinarono la crisi profonda tra i due. Ora che l’affetto e l’amore di fatto mai esaurito ...

Al Bano Carrisi parla di sua figlia : 'Incontrerò Ylenia in paradiso' : Proprio su questo si basa l'ultima intervista rilasciata al settimanale 'Chi ' dove ha dichiarato di sentirsi la persona più felice del mondo per questa notizia. Sembra che stia metabolizzando la sua ...

Al Bano Carrisi spegne le speranze di Romina Power : 'Ylenia? La raggiungerò in paradiso' : Parla, ancora, Al Bano Carrisi . Lo fa in un'intervista concessa a Chi di Alfonso Signorini , dove afferma di essere 'finalmente l'uomo più felice del mondo'. Poi, però, le parole sul dolore 'più grande della mia vita', la scomparsa della figlia, Ylenia Carrisi : 'So che è in Paradiso e la raggiungerò', afferma il cantante. Insomma, Al Bano mostra ...

Romina Power - il ricordo commovente di Ylenia Carrisi su Instragram : Romina Power ricorda Ylenia Carrisi su Instagram e commuove i follower come solo una mamma può fare. “Pensavo ad Ylenia e questo cuore è comparso nel cielo” ha scritto la star americana, pubblicando la foto di un cielo azzurro, con una nuvola bianca a forma di cuore. Era il 31 dicembre del 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina scomparve nel nulla a New Orleans. Da allora i suoi genitori non hanno mai smesso di cercarla e la ...

