Xiaomi Mi 8 Global | Mi A2 e Mi A2 Lite in vendita su GearBest a partire da 165 euro

Xiaomi Mi TV 4 - lo smart TV con lo schermo più sottile al mondo - è disponibile globalmente : Il colosso cinese Xiaomi ha lanciato globalmente il suo ultimo gioiello: Mi TV 4 è uno smart TV da 55 pollici con lo schermo più sottile al mondo.

Come installare MIUI 10 Global su 21 smartphone Xiaomi : MIUI 10 ufficiale arriva in versione Global Beta 8.7.12 su ben 21 smartphone tra cui Xiaomi Mi5, Redmi 6, 6A, Redmi 5, Redmi 5 Plus ed altri dispositivi tra i più venduti Download e Guida Installazione MIUI 10 per 21 smartphone Xiaomi prosegue diritto nello sviluppo della MIUI 10, la sua più pesante personalizzazione, che arriverà nei

Niente rollback da MIUI 10 Global Beta per Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 5 Pro : Il team MIUI informa i possessori di Xiaomi Redmi Note 5 e Redmi Note 5 Pro dell'impossibilità di effettuare il rollback una volta installata MIUI 10 Global Beta.

Il primo aggiornamento porta MIUi 10 Global Beta su Xiaomi Mi Pad 4 : A un paio di settimane dalla presentazione, Xiaomi Mi Pad 4 riceve la sua prima versione di MIUi 10 Global Beta, con tutte le novità della nuova interfaccia.

La MIUI 9 Global Stable è disponibile per Xiaomi Mi 5 - Mi Note 2 e Mi MIX : Dopo un'attesa durata qualche mese di troppo, la MIUI 9 Global Stable basata su Android 8.0 Oreo è finalmente disponibile per Xiaomi Mi 5, Mi Note 2 e Mi MIX. Xiaomi non si è certo distinta per la celerità con cui ha portato la release del robottino sui propri dispositivi, ma ha comunque svolto e sta continuando a portare avanti un lavoro corposo.

Xiaomi rilascia MIUI 8.7.5 Global Beta - disponibile per otto smartphone : Sono otto gli smartphone Xiaomi per i quali è disponibile MIUI 10 Global Beta 8.7.5, con un changelog decisamente ridotto.

Xiaomi annuncia le date di rilascio di MIUI 10 Global Beta per un sacco di smartphone : Xiaomi annuncia il calendario di rilascio di MIUI 10 Global Beta, che sarà disponibile a partire dai primi giorni di luglio per una decina di smartphone, e nelle settimane successive per altri dispositivi.

Come installare MIUI 10 Global ufficiale su Xiaomi Mi5 - Redmi 6 e 6A : La MIUI 10 ufficiale è stata distribuita da Xiaomi per alcuni dispositivi e sebbene siano tanti i dispositivi compatibili, tra cui i top di gamma, molti altri la riceveranno a breve. Ecco Come installarla su Xiaomi Mi5, Redmi 6 e 6A nella versione Global Download e Guida Installazione MIUI 10 per Xiaomi Mi5, Redmi 6 e

Galaxy S9+ supera iPhone X ad aprile : Samsung - Apple e Xiaomi i primi a livello globale : Per CounterPoint il Galaxy S9 Plus è lo smartphone più venduto a livello globale ad aprile 2018, secondo posto per il Galaxy S9 e solo terzo iPhone X. Tra i primi dieci smartphone più venduti solo modelli Samsung, Apple e Xiaomi che si conferma l'astro nascente della telefonia mobile a livello mondiale. Ogni società di analisi dice la sua sul numero di smartphone venduti, dopo aver decretato il flop di Galaxy s9 e iPhone X,

A breve inizieranno i test della MIUI 10 beta global per Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi Mix 2 : Il team di Xiaomi ha dato il via alla ricerca di beta tester in India per la versione global della MIUI 10 per gli Xiaomi Mi MIX 2 e Redmi Note 5 Pro

Come partecipare alla MIUI 10 Global Beta : link - Xiaomi interessati e limite di iscrizione : Quali sono i passaggi per partecipare alla MIUI 10 Global Beta? Quali sono i dispositivi compatibili con il nuovo firmware in questo momento e quali i limiti temporali per fare richiesta al programma di test? Facciamo chiarezza nel mare di informazioni in circolazione nelle ultime ore, dopo pure l'annuncio relativo al pacchetto software lanciato insieme allo Xiaomi Mi 8 la scorsa settimana. La prima fase della MIUI 10 Global Beta, Come è

Xiaomi cerca beta tester per MIUI 10 Global : ecco come entrare nel programma : Xiaomi apre il reclutamento di beta tester per MIUI 10 Global beta, annunciata ieri in India, al momento riservato ai possessori di cinque diversi smartphone.