Wreckfest : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo un lungo periodo in Early Access, Wreckfest è finalmente disponibile nella sua versione definitiva su Steam, previsto anche su Xbox One e PS4 entro la fine dell’anno, ed oggi su gentile concessione Kochmedia vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Wreckfest Recensione Correva l’anno 2013 quando il team di sviluppo decise di pubblicare una versione dimostrativa del racing game, che richiama per certi versi il ...