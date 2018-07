World Ducati Week 2018 – Boom di presenze a Misano per la decima edizione

World Ducati Week 2018 – Da venerdì il grande spettacolo rosso a Misano : In arrivo al Misano World Circuit e in Riviera decine di migliaia di Ducatisti da tutto il mondo. Attività, iniziative e gare in pista con i piloti Ducati MotoGP e SBK per un fine settimana imperdibile Tutto è pronto per l’inizio del World Ducati Week 2018, in programma al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” da venerdì 20 luglio per concludersi domenica 22 luglio. La pacifica invasione di decine di migliaia di Ducatisti, provenienti da ...