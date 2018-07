Wall Street apre negativa | Dj -0 | 07%

Wall Street - Fca apre in forte calo : perde oltre il 3 per cento : I titoli Fca pesanti a Wall Street. Nelle contrattazioni che precedono l'apertura dei mercati, i titoli perdono il 3,05% a 18,73 dollari. Le borse. Alla soglia di metà giornata di...

Wall Street chiude in lieve calo : Dow Jones -0 - 03% - Nasdaq -0 - 07% : Chiusura in leggero calo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,03% a 25.057,92 punti e il Nasdaq lascia sul terreno lo 0,07% a 7.820,20 punti. In territorio negativo anche l'indice S&P500 che cede ...

Wall Street avanti a piccoli passi : Prosegue contrastata la borsa di Wall Street, dove i rinnovati timori per la guerra dei dazi hanno oscurato la positiva stagione della "earning seasons". Dal fronte geopolitico, il presidente USA ...

Wall Street Italia è in edicola. Il sommario del numero di luglio/agosto : È in edicola il numero di luglio/agosto di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle.

Wall Street chiude in calo su trimestrali e parole di Trump : Male anche Bank of New York-Mellon, crollata del 5,23%, tra i peggiori dell'S&P 500,, dopo che la maggiore banca depositaria del mondo ha perso due dei suoi clienti più grossi. Peggiore performer di ...

Borsa : Wall Street chiude negativa - Dj -0 - 54% - Nasdaq -0 - 37%

Wall Street chiude in rosso : Dow Jones -0 - 53% - Nasdaq -0 - 37% : Chiusura in territorio negativo per Wall Street. Il Dow Jones perde lo 0,53% a 25.065,04 punti, il Nasdaq cede lo 0,37% a 7.825,30 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,39% a 2.804,55 punti.

Wall Street in frazionale ribasso : Prevale la cautela a Wall Street, dopo il nuovo attacco di Trump a Bruxelles . Il Dow Jones continua la seduta con un leggero calo dello 0,39% , interrompendo la serie di cinque rialzi consecutivi, ...

Borsa : Wall Street non aiuta l'Europa - a Milano - -0 - 4% - bene Fca - giu' Buzzi : Il mercato sta inoltre assorbendo le parole incoraggianti sullo stato di salute dell'economia del governatore della Federal Reserve Jerome Powell, confermate da alcuni dati macroeconomici arrivati ...

Wall Street : apertura in calo - -0 - 33% per il Dow Jones : Avvio in calo per Wall Street che ha aperto oggi al ribasso con il Dow Jones in calo dello 0,33% a quota 25.115. L'S&P 500 cede 7,23 punti, lo 0,26%, a quota 2.808.

