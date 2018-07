Vuoi arredare il terrazzo ma hai poco budget? Ecco le idee giuste

dilei

(Di lunedì 23 luglio 2018) Seilma non intendi dar fondo al tuo portafogli, non disperare: con un pizzico di creatività e con qualche piccolo lavoro fai da te, potrai donare al tuo spazio all’aperto un aspetto unico, originale, accogliente.qualche idea.ilcon le piante Fonte: 123rf La prima soluzione perilsenza spendere una follia è rappresentata dalle piante. Le opzioni sono diverse: si può sfruttare una parete per realizzare un giardino verticale, si può creare un piccolo orto con le sue erbe aromatiche, si possono posizionare grandi vasi a terra (se lo spazio lo consente), oppure etagere in acciaio da posizionare lungo il perimetro, o mezzi vasi con fiori e piante rampicanti, per un’originale composizione dall’estro artistico. O, ancora, puntare sul classico e agganciare i vasi alla sporgenza del. Quali sono le ...