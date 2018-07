Viva la libertà di Jovanotti | testo e significato del brano che ha chiuso i concerti del

Audio e testo Viva la libertà di Jovanotti - il brano che chiude il tour in radio dopo Affermativo : Viva la libertà di Jovanotti è il nuovo singolo estratto dall'album Oh, vita!, l'ultimo disco dell'artista prodotto da Rick Rubin per Polydor. Oh, Vita! è già certificato triplo disco di platino e ora torna in radio con la canzone Viva la libertà, il brano che chiudeva la scaletta di tutti i concerti di Lorenzo Live 2018. La tournée si è conclusa con una doppia festa al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e da oggi, venerdì 6 luglio, è in ...