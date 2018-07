Vincenzo Morgante nuovo direttore di Tv2000

davidemaggio

(Di lunedì 23 luglio 2018), attualedella Tgr Rai, è stato scelto comedi, il canale televisivo della Conferenza Episcopale Italiana. A partire dal 1° ottobre 2018, data di decorrenza delincarico, il giornalista prenderà il posto lasciato libero dall’exPaolo Ruffini, che il 6 luglio scorso è stato nominato da Papa Francesco Prefetto del Dicastero per la Comunicazione Vaticana. Il via libera alla nomina dialla guida diè arrivato oggi dal Consiglio di amministrazione di Rete Blu Spa, società a cui fanno capoe InBlu Radio, le emittenti della Cei. Il giornalista lascerà la Rai ed in particolare la Tgr, realtà composta da 24 redazioni sparse su tutto il territorio nazionale con oltre 750 giornalisti e circa 200 impiegati amministrativi. Adovrà proseguire l’opera iniziata da Ruffini, che ...