Vincenzo | addio da eroe | ' Sapeva fare il bene'

VIDEO e FOTO Caduta Vincenzo Nibali : colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez! Lo Squalo impigliato in una cinghia - addio Tour de France : Vincenzo Nibali è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di una frattura vertebrale dovuta a una Caduta a quattro chilometri dalla cima dell’Alpe d’Huez. Lo Squalo stava pedalando benissimo, stava rispondendo all’attacco di Chris Froome e sembrava in forma smagliante, pronto a lottare per la vittoria di tappa e per dare sempre più concretamente l’assalto alla maglia gialla. Proprio sul più bello, però, è ...