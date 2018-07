Videogiochi come sport olimpico? Il CIO ospita un forum per discutere della questione

eurogamer

(Di lunedì 23 luglio 2018) L'organo di governo per i Giochi Olimpici, il Comitato Internazionale delle Olimpiadi (CIO), hato unnel fine settimana perle possibilità di rendere gli epartecompetizione globale nel 2024 a Parigi.Il, tenutosi a Losanna, in Svizzera, ha visto il CIO e la Global Association of Internationals Federations (GAISF) aprire un dialogo sulla parte competitiva deidavanti a una folla di oltre 150 rappresentanti provenienti da tutti gli angoli dell'industria del gioco. Questi includevano organizzatori di eventi, giocatori professionisti, editori e sponsor. In rappresentanza dei Giochi olimpici c'erano atleti, emittenti, comitati olimpici nazionali e partner, oltre al CIO e GAISF.segnala Dualshockers, sebbene ilsia stato creato perdel ruolo del gaming alle Olimpiadi, il focus è stato supotrebbe essere ...